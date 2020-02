VIDEO INFO



EL MUNDO AL DÍA

Video Package Cut Sheet

STORY NAME: JUEVES 02.06.20 – Lavado de dinero, bolsillo roto en Latam - LAURA

INTRO TEXT: El lavado de dinero es un crimen que se renueva constantemente. Un trabajo interno y entre países es necesario para poder atacarlo, concluyen expertos en panel organizado por Council of the Americas. Informa Laura Sepúlveda de la Voz de América, desde Nueva York.

SLUG: Lavado de dinero, bolsillo roto en Latam

LIST NAMES / TIMES:

00:13 – 00:23

Diana Salazar

Fiscal General de Ecuador



00:38 – 00:56

Woo Lee

Lavado de Activos Departamento de Justicia EE. UU.



01:04 – 01:22

Roberto Simon

Council of the Americas



01:29 – 01:37

Mark Califano

Abogado



01:38 – 01:48

Laura Sepúlveda

Voz de América



TRT: 01:48

OUTCUE: … Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.



((INTRO SUGERIDO))

((OFF))

Cifras oscuras, ganancias no declaradas, dineros ilícitos, son un desfalco de las economías del mundo afectadas por el lavado de dinero.



((SOT))

Diana Salazar

Fiscal General de Ecuador

"Realmente, si las jurisdicciones y los Estados, no quieren tener en sus fronteras, dinero producto de la corrupción, debemos cooperar, entregar la información”





((OFF))

Según señala la Fiscal General de Ecuador, una de las formas más efectivas de atacar este hecho de corrupción es visibilizándolo, pese a que, señala el subjefe de la Unidad de lavado de activos del departamento de justicia estadounidense, es un delito que se modifica, y pone a Venezuela como ejemplo.



((SOT))

Woo Lee

Lavado de Activos Departamento de Justicia EE. UU.

"The challenge for law enforcement is to try to figure out “is this dirty money or not” and Venezuela makes it even harder because there is some people that… any business person but a money launder being one of them… is looking for a stable place to put their money, a stable bank, a stable currency, all that and Venezuela has that on steroids”



((Translation))

VOZ DE HOMBRE 1

"El desafío para la aplicación de la ley es tratar de descubrir "¿es dinero sucio o no?" y Venezuela lo hace aún más difícil porque... cualquier persona de negocios, sobre todo de lavado de dinero... está buscando un lugar estable para poner su dinero, un banco estable, una moneda estable, todo eso y Venezuela tiene eso en esteroides".



((OFF))

Pese a que la cooperación ha sido establecida para atacar el flagelo, dice Roberto Simon, de Council of the Americas, hay retos aún grandes en la región.



((SOT))

Roberto Simon

Council of the Americas

"Vemos en países como Brasil o México, una discusión grande sobre la politización de las agencias que tienen como objetivo luchar contra el lavado de dinero, que es cada vez más parte del debate político, eso es gran desafío, de mantenerlas inminentemente técnicas.



((STANDUP))

Así mismo, el abogado Mark Califano se refirió a las criptomonedas, como un ingrediente presente en la economía.



((SOT))

Mark Califano

Abogado

"The more regulated it gets, the more used it will be by the financial industry, the more use the more money will flow in, the more trackable would be for people trying to launder money”



((Translation))

VOZ DE HOMBRE 2

"Cuanto más regulado sea, más lo usará la industria financiera, cuanto más se use, más dinero ingresará, más rastreable sería para las personas que intentan lavar dinero"



((OFF))

Pese a la dificultad que existe para detectar este crimen atado a la corrupción, los pronósticos son positivos pues el tema se ha hecho más y más visible.

Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.