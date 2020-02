EL MUNDO AL DÍA

INTRO TEXT: Se votó en Iowa el lunes para las elecciones primarias, pero, los resultados de los demócratas se tardaron hasta el día del martes, dejando el país entero sin saber quien ganó entre los varios candidatos por más de un día.

Iacopo Luzi, en Des Moines, siguió las elecciones hasta las altas horas de la noche y nos explica más sobre lo que ocurrió, con los ultimos resultados que dan victoria a Pete Buttigieg

INTRO SLUG: Resultados parciales de las primarias demócratas en Iowa dan victoria a Buttigieg

((NARRADOR))

Incertidumbre y bochorno caracterizaron las elecciones primarias demócratas de Iowa. Problemas técnicos en la recepción informática de los resultados, a través de una app, e incongruencias en los datos recibidos obligaron al partido demócrata a verificar manualmente, y lentamente, el proceso.

Es la primera vez que ocurre algo así y nadie esperaba un incidente de esta índole. La buena noticia es que, según fuentes oficiales, no fue un intento de sabotaje o piratería informática.

((SOT: Troy Price, Presidente del Partido Demócrata de Iowa))

ENG: Last night, we were faced with multiple reporting challenges and decided out of an abundance of caution to protect the integrity of the Iowa caucuses and their results by taking the necessary steps to review and confirm the data.

ESP: Anoche, nos enfrentamos a múltiples desafíos de recolección de votos y decidimos, por precaución, proteger la integridad de los comités de Iowa y sus resultados al tomar los pasos necesarios para revisar y confirmar los datos.

((NARRADOR))

Mientras, el presidente Trump ganó las primarias republicanas con el 97 por ciento de los votos…

((SOT: Jeff Harper, secretario de recinto republicano))

((ENG: It went very smoothly…))

ESP: Ocurrió sin problemas

((NARRADOR))

Resultados que parcialmente llegaron en la tarde del martes, con mas de medio día de retraso, y que sorprendentemente decretaron Pete Buttigieg, el alcalde de Indiana, el ganador de las primarias demócratas con un 26,9 por ciento de los delegados estatales.

Atrás de el, con un cercano 25 por ciento, el senador Bernie Sanders y con el 18 por ciento, la senadora Elizabeth Warren. La sorpresa fue el exvicepresidente Joe Biden con solo un 15 por ciento de las preferencias, a pesar de liderar las encuestas antes de las primarias.

Al cierre de esta nota, aun no fueron publicados los resultados finales de las primarias demócratas.

((SOT: Pete Buttigieg, precandidato demócrata))

((ENG: no matter what happens next, this much is undeniable, that fact represents an astonishing victory for this campaign, this candidacy and this vision that you all have been a part of.))

ESP: Pase lo que pase después, esto es innegable, ese hecho representa una sorprendente victoria para esta campaña, esta candidatura y esta visión de la que todos ustedes han sido parte.

((NARRADOR))

Estas primarias fueron también las primeras en Iowa que vieron una asamblea partidaria enteramente en lengua española, en Des Moines, para personas que no hablan inglés. Fue un esfuerzo por atraer más votantes hispanos y aquí, más de 180 latinos participaron y, masivamente, votaron por el senador Bernie Sanders.

((NAT SOUND: 74 años y votó por primera vez Mi madre))

((NARRADOR))

Niños, viejos, infantes, personas de todas las clases sociales asistieron esta asamblea, algunas de ellas prefirieron irse, antes que votar por otra persona.

((SOT: Marla Duarte, votante para Pete Buttigieg))

ESP: Esta es la primera vez que reúnen a los hispanos y por eso, tal vez, hubo poca gente aquí, pero hay varios lugares donde votar y entonces eso no importa, no me voy a cambiar.

((TAG OUT))

En una semana, se votará otra vez, en New Hampshire, donde seguirán las elecciones primarias, con los candidatos que, sin esperar los resultados, ya empezaron a hacer campaña desde el martes. En New Hampshire, el senador Bernie Sanders lideras las encuestas.

