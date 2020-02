INTRO:Reconociendo las dificultades para resolver la crisis venezolana y pidiendo que se evite la polarización en Bolivia, el Secretario Genereal de la ONU, Antonio Guterres, se refirió a dos de los países, en América Latina que, según él, generan preocupación en su oficina.

MARTES-02-04-20-ONU-GUTERRES-VZLA-BOLIVIA-CELIA

SLUG:Guterres insiste en solución política a crisis venezolana

Source video

Own-VOA

REUTERS

USN: WDBZ763WN

00:21-00:34

Antonio Guterres-Secretario General de la ONU

00:36-00:41

Celia Mendoza-Voz de América-ONU

@voanoticias

TRT: 1:29

EMD:1:24

[[OUTCUE: "Celia Mendoza VOA ."]]

El Secretario General de Naciones Unidas reconoció, en respuesta a la Voz de América, que la capacidad de la ONU para enfrentar la situación política en Venezuela ha sido limitada. Según Antonio Guterres se debe a que sus oficinas no pueden actuar hasta que el gobierno en Disputa de Nicolás Maduro y el Presidente Interino lo soliciten.

((Antonio Guterres-Secretario General de la ONU))

“Hemos apoyado la mediación noruega, desafortunadamente aún no ha producido resultados, y estamos muy preocupados por el hecho de que la situación sigue sin una solución política, y creemos en una solución política basada en el diálogo, es la única forma de superar estas dificultades”.

“We have supported the Norwegian mediation, unfortunately it has not yet produce results and we are of curse very worry due to the fact that the situation remains without a political solution, and we believe in a political solution based in dialogue, it’s the only way to overcome this difficulties ”.

((Celia Mendoza-Voz de América-ONU

@voanoticias))

“Guterres reiteró su compromiso con el pueblo venezolano, para seguir proveyendo ayuda humanitaria dentro y fuera de Venezuela”.

((Antonio Guterres-Secretario General de la ONU))

“También mejorando la ayuda humanitaria dentro del país, con las limitaciones que existen, por razones de financiación. Pero con un respeto muy claro por los principios humanitarios y para asegurarnos de que no haya discriminación en la forma en que operamos dentro del país”.

“Also improving humanitarian AID inside the country with the limitations that exist for the funding reasons. But with a very clear respect for humanitarian principles and to make sure that’s it’s not discrimination in the way we operate inside the country”.

Guterres también sigue de cerca la situación en Bolivia, tras la asignación de un representante especial de la ONU en ese país, en vísperas de las próximas elecciones.

((Antonio Guterres-Secretario General de la ONU))

“Nuestro enviado especial ha estado muy activo y tiene el objetivo, de ayudar a evitar que Bolivia se polarice y entre en un conflicto que sería terrible para la gente y para el futuro del país, y crear las condiciones para el restablecimiento de un proceso democrático normal, con elecciones normales, que tengan lugar en el país’.

“Our special envoy has being very active with only one objective to help avoid that Bolivia becomes polarized and enters in a conflict that would be terrible for the people and for the future of the country and to create conditions for the reestablishment of a normal democratic process with normal elections to take place in the country”.

Celia Mendoza. Voz de América.Naciones Unidas.