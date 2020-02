EL MUNDO AL DÍA

STORY NAME: IOWA CAUCUS

INTRO TEXT: En Iowa, esta noche, empezaran las elecciones primarias en Estados Unidos y, entre los demócratas, aun no se sabe quien podría ganar. De hecho, un triunfo en este estado del medio oeste estadounidense, historicamente empuja en el centro de la atención a la candidatura del ganador.

INTRO SLUG: ¿quien va a ganar en Iowa?

00:34 - 00:45

Bernie Sanders

Candidato Democrata

00:55 - 01:06

Pete Buttigieg

Candidato Democrata

[[OUTCUE: Desde Des Moines, Iowa, Iacopo Luzi, Voz de América]]

Faltan pocas horas y Iowa descubrirá quien serán sus candidato presidenciales en las elecciones 2020. Des Moines, su capital, esta preparada para esta noche, donde sus ciudadanos, se reunirán en mas de 1600 asambleas partidarias para exprimir sus preferencias.

Para los siete demócratas aun en la contienda, la situación sigue siendo muy abierta, con el senador Bernie Sanders y el exvicepresidente Joe Biden que lideran, con las mismas porcentajes del 22%, el promedio de las encuestas estatales.

((ENG: "Our volunteers in a state of 3.1 million people, have knocked on 500 thousand doors. Now, I don't know if any other campaign has ever done it but that's just an extraordinary accomplishment"))

ESP: Nuestros voluntarios en un estado de 3.1 millones de personas, han llamado a 500 mil puertas. Ahora, no sé si alguna otra campaña lo ha hecho, pero eso es solo un logro extraordinario.

Mientras, los otros dos candidatos principales, la senadora Elizabeth Warren y el el alcalde Pete Buttigieg, siguen directamente atrás con un 15 y un 18 por ciento.

((ENG: I’m running for this office because I believe that the presidency has a purpose and the purpose of the presidency is not the glorification of the president, it is the empowerment and the unification of American people.))

ESP: Me postulo para este cargo porque creo que la presidencia tiene un propósito y el propósito de la presidencia no es la glorificación del presidente, es el empoderamiento y la unificación del pueblo estadounidense.

Mientras, hablando de los republicanos, el presidente Donald Trump no tiene casi rivales y, en las encuestas, es seguro al 99% que será otra vez el mandatario el candidato republicano para las presidenciales.

El sistema de las asambleas partidarias demócratas es muy volátil, con los votantes que pueden cambiar idea en el medio del proceso, entonces casi todos los candidatos aun tienen la posibilidad de triunfar en Iowa que, siendo el primer lugar donde se vota, puede empujar la candidatura del ganador.

Sin embargo, es importante recordar que, en pasado, en muchos casos, quien gano aquí no gano después las elecciones presidenciales.