NY sin tapabocas durante sospechas de coronavirus

INTRO TEXT: Mientras se espera confirmación de 3 posibles casos de coronavirus, en Nueva York, escaparates de la ciudad carecen de tapabocas. Residentes improvisan medidas de prevención, mientras expertos ven importante que haya cuidados básicos. Informa Laura Sepúlveda de la Voz de América, desde Nueva York.

Mientras se espera confirmación de 3 posibles casos de coronavirus, en Nueva York, escaparates de la ciudad carecen de tapabocas. Residentes improvisan medidas de prevención, mientras expertos ven importante que haya cuidados básicos. Informa Laura Sepúlveda de la Voz de América, desde Nueva York.

((SOT))

Bill De Blasio

Alcalde de Nueva York

"There is still a lot we do not know about the coronavirus, about the global medical community does not know, what we do know causes us a tremendous amount of concern and causes the city of NY to be in a high state of readiness”

VOZ DE HOMBRE

"Todavía hay mucho que no sabemos sobre el coronavirus, sobre lo que la comunidad médica mundial no sabe, lo que sí sabemos nos causa una gran preocupación y hace que la ciudad de Nueva York esté en un estado de alta preparación”.

((OFF))

…afirma el alcalde de Nueva York, ciudad que está en alerta mientras se espera que los Centros de Control de Enfermedades, CDC, confirmen si las pruebas de coronavirus en tres personas, en la urbe, han dado o no positivo. Mientras el departamento de salud no ve necesario recomendar el uso de tapabocas, residentes buscan alternativas pues muchas farmacias y tiendas por internet, carecen de este producto, como lo muestran los escaparates de la ciudad.

((SOT))

Residente Nueva York

"Esta me la hizo mi esposa y eso es como de entre tela y plastico”

((OFF))

Los tapabocas o máscaras faciales tienen características específicas que filtran microorganismos, evitando la propagación de enfermedades, explicó a la Voz de América, vía Zoom, el epidemiólogo, Dr. Oscar Zazueta.

((SOT))

Dr. Oscar Zazueta

Médico Epidemiólogo

"El más sencillo es el de tela, que realmente parece una tela, pero no lo es, es prolipropileno, el cual se ubica cubriendo boca y nariz y básicamente el objetivo de eso es filtrar partículas grandes. Es decir, material particulado derivado del smog, de la contaminación, fluidos corporales, saliva, ese tipo de cosas no pasan ese cubre bocas".

((OFF))

Pese a que la ciudad mantiene un alto nivel de atención sobre la situación, destaca que la propagación, según lo que se ha logrado conocer, no es por un contacto rápido.

((SOT))

Bill De Blasio

Alcalde de Nueva York

"What is clear is, the only way you get it is with substancial contact with someone that already has it, you do not get it from a surface, you don’t get it from glanzing or very temporary contact, based on what we know now”

((TRANSLATION))

VOZ DE HOMBRE

"Lo que está claro es que la única forma de contagiarse es con un contacto sustancial con alguien que ya lo tiene, no se contagia de una superficie, no se contagia por contacto o un contacto muy temporal, según lo que sabemos ahora"

((OFF))

Agrega qué cuidados básicos de higiene son fundamentales en estos casos y que los tapabocas, aunque pueden ser útiles, tienen diferentes clasificaciones y tiempo de vida útil, que oscila entre las 5 horas, en los comunes, y la semana, para algunos más especializados.

Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.