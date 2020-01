Inmigrantes dan pasos hacia la meta

VIDEO INFO



SLUG: Inmigrantes se educan para trabajar

Sebastián Eric

Laura Sepúlveda

Shaina Coronel

Cheryl Perry

Lilian Espinosa

Carolina Mendoza

Según el censo estadounidense de 2015, los inmigrantes representan el 17% de la fuerza laboral del país. En Nueva York, esta población significa un ¼ de los trabajadores que mantienen despierta a la ciudad. Nuevas oportunidades de educación les permiten ahora aspirar a mejores empleos. Informa Laura Sepúlveda de la Voz de América, desde Nueva York.

Sebastián Eric

Mexicano

"He sido dishwasher, limpieza, preparación… hacía casi de todo, pero en verdad no podía crecer”

Sebastián es un joven de 29 años, de ascendencia mexicana, la cocina siempre ha sido su pasión, y como él cuenta, comenzó desde lo más sencillo, para alcanzar su meta.

Sebastián Eric

Mexicano

"Mi sueño es tener un restaurant, hacer comida para gente que lo agradece”

Según el censo de 2015, en Nueva York, más de 320 mil inmigrantes trabajan en el sector alimentario. Aunque no hay cifra exacta, se percibe que un alto porcentaje de ellos lo hacen en los cargos más bajos, lo que se atribuye a que no cuentan con la formación suficiente.

Shaina Coronel

Departamento de Pequeños negocios de Nueva York

"Vimos una demanda de los desempleados en NY, también estámos oyendo de los restaurantes que necesitan más cocineros de línea".

Un programa del Departamento de Pequeños negocios de Nueva York, con ayuda de Food and Art center, prepara inmigrantes para que ocupen un mejor puesto, que ya los espera.

Cheryl Perry

Chef – Maestra del curso

"The goal is that they become proficient, capable of getting a job in a very nice restaurant and using the skills to advance their careers”

VOZ DE MUJER

"El objetivo es que sean competentes, capaces de ocupar un trabajo en un restaurante muy agradable y usar las habilidades para avanzar en sus carreras"

Y ellos no aspiran a menos.

Lilian Espinosa

Inmigrante Dominicana

"La educación culinaria es muy cara y a través de este curso la estamos obteniendo sin ningún costo, algo que tal vez por mis propios medios no hubiese podido adquirir”

Carolina Mendoza

Inmigrante Dominicana

"Hasta el momento yo solo pensé que me gustaba, ahora yo creo que realmente yo estoy enamorada”

Lilian y Carolina forman parte de los 7 hispanos que integran el grupo de 21 inmigrantes aprendices, que pronto ocuparán un cargo formal en “la ciudad que nunca duerme”.

Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.