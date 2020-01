Palestina rechaza plan de paz de EE.UU.

INTRO:El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sería el próximo escenario en el que se debatiría el plan de paz del medio oriente propuesto por el presidente de Estados Unidos Donald Trump, esto mientras la Autoridad Palestina afirma que esta propuesta los deja en desventaja.

((Donald Trump-Presidente de EE.UU))

“Pedimos a los palestinos que enfrenten los desafíos de una convivencia pacífica”.

“We are asking the Palestinians to meet the challenges of peaceful coexistence”.

Natss (aplausos)

Mientras en la Casa Blanca la invitación del Presidente Donald Trump fue recibida con aplausos…

Natss(protestas)

En la Franja de Gaza y Cisjordania, la reacción fue la opuesta. Un rechazo total al plan del paz para el Medio Oriente y que, según el embajador de Palestina ante la ONU, Riyad Mansour, los deja en desventaja frente a Israel.

((Riyad Mansour-Embajdor de Palestina ante la ONU))

“Si van, en los próximos días, pocas semanas, a comenzar el proceso de anexión de aproximadamente el 40% de la Cisjordania ocupada y darnos cuatro años para negociar la parte restante. ¿Es esa una opción atractiva para nosotros, para el presidente Abbas?”.

“if they are going in the next few days, few weeks to start the process of annexing about 40%of the occupied West Bank and to give us four years to negotiate the remaining part. Is that an attractive option for us for president Abbas?”.

((Celia Mendoza-Voz de América-ONU

@voanoticias))

“El embajador de Palestina confirmó que el tema será presentado ante el Consejo de Seguridad en los próximos días, sin embargo, aún no da detalles del contenido de la propuesta de resolución que buscan”.

((Kelly Craft-Embajdora de EE.UU ante la ONU))

“Esta es una oportunidad, es una oportunidad muy sólida para la paz en la región. Creo que tienen que querer la paz tanto como nosotros, en realidad más que nosotros, y en los próximos días podremos trabajar con los países que lo respaldan y, con suerte, tener más diálogo y estoy dispuesta a conversar con Mansour”: “This is an opportunity, it’s a very solid opportunity for peace in the region. I think, they have to want peace as much as we do, actually more than we do, and in the days to come we will be able to work with the countries that were very positive and hopefully more dialogue and I’m open to conversation with Mansour”.

El presidente de Israel, Reuven Rivlin, por su parte, tiene esperanza en este plan

((Reuven Rivlin-Presidente de Israel))

“Ambas partes deben estudiar este plan, en profundidad. Es un plan que requiere grandes concesiones que son difíciles y complejas, para ambas partes. Pero no debemos rendirnos porque aquellos que se rinden, renuncian a la oportunidad, y yo me niego a renunciar”. “Both sides need to study this plan in depth. It's a plan which requires great concessions which are tough and complex for both sides. But we must not give up because those who give up renounce the opportunity, and I refuse to give up."

Celia Mendoza. Voz de América. Naciones Unidas.