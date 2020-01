Más venezolanos mueren migrando

INTRO:La cifra de personas que murieron en 2019 tratando de migrar en las Américas, alcanzó la cifra más alta registrada por la OIM, que resaltó a Venezuela como el país con el mayor número de ciudadanos que perdieron la vida.

103 de los 810 migrantes que murieron en 2019, en las diferentes rutas de migración en las Américas, según cifras oficiales de la Organización Internacional para las Migraciones, eran ciudadanos venezolanos. Cantidad que podría ser mayor, explicó en conversación vía Skype con la Voz de América, desde Ginebra, Joel Millman, Vocero de la OIM.

((Joel Millman-Vocero de la OIM))

“La selva del Darien es muy peligrosa, pero tenemos más indicadores, menos confirmaciones, hablamos de como 50 o 60 que son reportados, pero no son confirmados, porque no hay cuerpo y no hay autoridades que esten regularmente en esta zona”.

El venezolano Henry Díaz, viajó de Venezuela a la frontera entre Colombia y Ecuador, y describió a la Voz de América algunos de los peligros de su travesía en un camión de carga.

((Henry Díaz-Migrante Venezolano))

“Se le montan a uno en la góndola, quieren robarlo, quitarle sus pertenencias y hasta a veces le meten a uno una puñalada y lo mandan a saltar a uno de la tractomula, andando”.

((Celia Mendoza-Voz de América-ONU

@voanoticias))

“Según Millman estas cifras, que incluyen reportes de naufragios en las costas de Curazao y la República Dominicana, están directamente relacionadas con el aumento en el flujo migratorio en la región”.

((Joel Millman-Vocero de la OIM))

“Antes no hubo mucha actividad marítima, siempre era terrestre, el año pasado, hubo mucho más en barcos, si sigue esta tendencia vamos a ver más muertos, por supuesto”.

Celia Mendoza. Voz de América. Naciones Unidas.