Giro inesperado en el juicio político a Trump

Todo empezó con este artículo del New York Times, el domingo. El diario ponía la mirada en el exasesor de Seguridad nacional de la Casa Blanca John Bolton, que abandonó la Administración el pasado septiembre. Y, al parecer, no en las mejores condiciones con el mandatario. Aparentemente, el exfuncionario había confesado, en el borrador de un libro que publicará este año, que Donald Trump pretendía retener ayuda militar a Ucrania. Esto, a condición de que el país accediera a investigar a Joe Biden, oponente político del presidente para las elecciones de noviembre.

((SOT Donald Trump, presidente de EE.UU.))

“No he visto el borrador, pero puedo decirte que nunca se le dijo nada a John Bolton, pero no he visto el borrador. Supongo que está escribiendo un libro”.

Los abogados de Bolton habían enviado a finales de diciembre una copia del borrador al Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca para que lo revisara y evitar publicar información sensible.

Desde el equipo legal de Trump también hubo reacciones.

((SOT TUIT Jenna Ellis, asesora legal de Donald Trump))

"Es tan triste que tantos estén dispuestos a vender a Estados Unidos, nuestra constitución, la verdad, la integridad, y a nuestro presidente solo por publicar un libro o por 5 minutos de fama".

Bolton dijo que declararía bajo juramento si es citado de manera oficial. Y todo esto ocurre en los dos últimos días que tiene la defensa de Trump para presentar sus argumentos ante el Senado. Se espera que los senadores decidan si llamarán a testigos a finales de esta semana.

Bricio Segovia, Voz de América, Washington.

