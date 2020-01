EL MUNDO AL DÍA

Video Package Cut Sheet

STORY NAME: BRYANT MUERTE

INTRO TEXT: El dolor se expande por el mundo por la repentina muerte de Kobe Bryant, una leyenda dentro y fuera de la cancha de baloncesto. Mientras el luto une a sus aficionados, se empiezan a conocer posibles causas del trágico accidente. Iacopo Luzi nos informa.

INTRO SLUG: Muerte de Kobe Bryant conmueve al mundo

LIST NAMES / TIMES:

00:32 - 00:39

Audio entre piloto y control de tráfico

01:01 - 01:06

Willie Conrad

aficionado de Kobe Bryant

[[TRT= 01:27]]

[[OUTCUE: Iacopo Luzi, Voz de América]]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

EL MUNDO AL DÍA

Video Package Cut Sheet

STORY NAME: BRYANT MUERTE

INTRO TEXT: El dolor se expande por el mundo por la repentina muerte de Kobe Bryant, una leyenda dentro y fuera de la cancha de baloncesto. Mientras el luto une a sus aficionados, se empiezan a conocer posibles causas del trágico accidente. Iacopo Luzi nos informa.

INTRO SLUG: Muerte de Kobe Bryant conmueve al mundo

((NARRADOR))

Sería el mal tiempo, la densa niebla que envolvía el área, la causa más probable del accidente aereo en el que Kobe Bryant, 41 años, y otras 8 personas murieron, incluida su hija Gianna, de 13 años, dicen las autoridades.

Está registrado un diálogo, entre el piloto del helicóptero y el control de tráfico aéreo, en el aeropuerto de Burbank, para obtener un permiso especial para poder volar con niebla. Las razones de este permiso y la decisión del piloto serán centrales en la investigación que aclarará las causas de la tragedia.

((SOT: Audio entre piloto y control de tráfico))

((ENG: "Helicopter 72EX, you're still too low level for flight following at this time."))

ESP: "Helicóptero 72EX, todavía estás a un nivel demasiado bajo para seguir el vuelo en este momento".

((NARRADOR))

La repentina muerte de Kobe Bryant, una verdadera leyenda de la NBA, dejó el mundo sin palabras, mientras sus aficionados están de luto por la pérdida de su campeón. ((Desde su ciudad, Los Ángeles, hasta la tierra que lo vio crecer, Italia, todos se detuvieorn para recordar al Black Mamba))

((SOT: Willie Conrad, aficionado de Kobe Bryant))

((ENG:"I stopped to give my respect in regards to a great young individual who over the years has proven himself to be a great man"))

ESP: "Me detuve para respetar a un gran joven que a lo largo de los años ha demostrado ser un gran hombre".

((NARRADOR))

De su triunfante carrera con Los angeles Lakers, hasta ganar un Oscar con un cortometraje animado, en 2018, la vida de Kobe Bryant fue única, fuera y dentro de la cancha de baloncesto. Su muerte deja el enigma sobre lo que podría haber sido, con todo lo que había planeado hacer, después de su retiro.

((NAT SOUND: Mamba is out))

Iacopo Luzi, Voz de América.