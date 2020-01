PP y PSOE reconocen a Juan Guaidó

INTRO: De manera exitosa, terminó la gira del presidente interino de Venezuela Juan Guaidó por Europa, con su última parada en España. Allí, a pesar de los enfrentamientos políticos que vive el país, el PP y el PSOE aseguran que rechazan al gobierno en disputa de Nicolás Maduro.

Aura Cesín-Venezolana en Madrid

Juan Guiadó-Presidente interino de Venezuela

Celia Mendoza-Voz de América-Madrid, España

Héctor Gómez-Secretario de relaciones internacionales del PSOE

Aura Cesín-Venezolana en Madrid

“Muy contentos muy emocionados apoyando a Guaidó”.

Aura Cesín es una de los miles de venezolanos, que se congrearon para recibir a Juan Guaidó en la Plaza del Sol, en Madrid. Allí reiteró lo dicho en respuesta a la Voz de América a su llegada a la Casa América.

Juan Guiadó-Presidente interino de Venezuela

“Estamos aquí, no están solos, estamos juntos y vamos a lograr la libertad de Venezuela”.

Guaidó, quien recibió las Llaves de Oro del ayuntamiento de Madrid y la medalla Internacional de la Comunidad, fue recibido por la canciller española, tras la negativa del Presidente del gobierno, a recibirlo.

Pablo Casado-Partido Popular de España

“Pedro Sánchez no esta haciendo lo que debe como presidente del Gobiernode España y nosotros donde gobernamos, sí”,

Celia Mendoza-Voz de América-Madrid, España

@voanoticias

“Indicó Pablo Casado del Partido Popular, tras reunirse con Juan Guaidó y cuestionar una vez más el encuentro del Ministro de Transporte, José Luis Abalos, con Delcy Rodríguez vicepresidenta del gobierno en disputa de Venezuela, en el aeopuerto de Barajas.

Pablo Casado-Partido Popular de España

“Aún no sabemos lo que pasó exactamente en Barajas, primero que ni sabia que estaba la vicepresidenta, segundo que fue a recibir a un amigo, tercero que en el fondo fue a notificar que no podia desembarcar, luego que al fondo lo que vino a hacer fue evitar un incidente diplomático, mentiras y más mentiras, y los españoles no merecen un gobierno que les mienta”.

Héctor Gómez, Secretario de relaciones internacionales del Partido Socialista, PSOE, quien también se reunió con Guaidó, respaldó a Abalos y Sanchéz, pidió dialogó y elecciones democráticas. Y en respuesta la Voz de América precisó si serían veedores electorales en las elcciones parlamentarias convocadas por Nicolás Maduro.

Héctor Gómez-Secretario de relaciones internacionales del PSOE

“Si se dan las condiciones democráticas, de transparencia y se cumplen y efectivamente se cumplen con las garantías, España va a estar. Ahora bien, no vamos a formar parte de ingun esoerpento como ya hicieron en las últimas elecciones en Venezuela, que no fueron reconocidas por la Unión Europea. España no va a participar en ese esperpento electoral, queremops que se lleve acanbo un proceso electoral, limpio transparente y democrático en Venezuela y que la ciudadnía manifieste de una vez su voluntad”.

Celia Mendoza. Voz de América. Madrid, España.