Coronavirus no es emergencia global: OMS

((INTRO SUGERIDO))

Tras dos reuniones del grupo de emergencia por el coronavirus de la Organización Mundial de la Salud, se establece que China vive una emergencia, pero que aún es muy pronto para calificar el hecho como una alerta mundial. Informa Laura Sepúlveda de la Voz de América, desde Nueva York.

((OFF))

Pese a que las cifras aumentan con rapidez frente al número de personas afectadas por el coronavirus, la Organización Mundial de la Salud, OMS, determinó que el hecho no puede calificarse como una emergencia global pues los afectados se concentran en territorio Chino.

((SOT))

Profesor Didier Houssin

Presidente del Comité de Emergencia OMS

"Declaring public health emergency of international concern is an important step in the history of an epidemy and the perceptio of this declaration by the nternational community in the most affected country, for the people who are presently struggling with the virus certainly has to be consider"

((Translation))

VOZ DE HOMBRE 1

"Declarar emergencia de salud pública es una preocupación internacional, es un paso importante en la historia de una epidemia, y la percepción de esta declaración por parte de la comunidad internacional en el país más afectado, para las personas que actualmente luchan con el virus ciertamente deben considerarse".

((OFF))

Debido a la crisis que vive China, la organización insistió en la importancia de que haya una política de transparencia y entrega de información que facilite entender el origen del virus y por ende establecer las formas de contenerlo.

La OMS asegura estar adelantando trabajo en campo y sugiere medidas de la comunidad internacional.

((SOT))

Profesor Didier Houssin

Presidente del Comité de Emergencia OMS

"But also ad ice to prepare already for the international coordination for the research efforts that should be done in the field of vaccines and medical countermessures"

((Translation))

VOZ DE HOMBRE 1

"También debe prepararse la coordinación internacional de los esfuerzos de investigación que deben realizarse en el campo de las vacunas y las contramedidas médicas".

((STANDUP))

La OMS advierte que las medidas preventivas no deben darse solo en países con actual presencia del virus, sino que a nivel global se debe tener listo un plan de contensión para evitar la propagación.

((SOT))

Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus

Director OMS

"We know that there is human to human transmision in China, but for now it appears limited to family groups and health workers caring for infected pacients. At this time there is no evidence of human to human transmision outside china but that doesn’t mean it wouldn’t happen"

((Translation))

VOZ DE HOMBRE 2

"Sabemos que hay transmisión de humano a humano en China, pero por ahora parece estar limitado a grupos familiares y trabajadores de salud que cuidan a pacientes infectados. En este momento no hay evidencia de transmisión de humano a humano fuera de China, pero eso no significa no sucederá"

((OFF))

Así mismo la organización informó que ¼ de la población que ha sido infectada por el coronavirus ha sufrido de otras serias enfermedades, y destaca que las víctimas fatales tiene antecedentes de hipertensión, diabetes o enfermedades cardiobasculares que han debilitado su sistema inmunológico.

Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.