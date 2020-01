Venezuela en la mira del Departamento de Defensa

La situación de Venezuela está en el radar del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Sin embargo, para el secretario Mark Esper, la presión sobre Nicolás Maduro debe ser ejercida desde el Departamento de Estado y del Tesoro estadounidense.

JOSE: Tras una reunión en las instalaciones del Comando Sur de Estados Unidos, en Miami, el Secretario de Defensa, Mark Esper, ratificó que Venezuela representa un desafío en la lucha contra las drogas y la corrupción…sin embargo, dijo estar a favor de medidas de presión con herramientas diplomáticas y económicas…

“Como saben, continuaremos con eso…Creemos que el mejor camino a seguir es a través de esas partes, por así decirlo. Mi trabajo como secretario de defensa es permitir esas actividades. Entonces, creo que cuanto antes el pueblo de Venezuela se deshaga de este régimen corrupto, mejor estarán, por ciento, y mejor estarán la región y el hemisferio”.

“As you are aware, we will continue that. We think the best path forward is through those parts, if you will. My job as secretary defense is to enable those activities. And so I think the sooner that the people of Venezuela are rid of this corrupt regime, the better they will be for sure and the better the region and the hemisphere will be”

El secretario Esper considera que, en la agenda para Venezuela, la asistencia humanitaria para la población de ese país es esencial. A su juicio, la vía de las sanciones es la conveniente para la solución de la crisis de la nación centroamericana.

“Por lo tanto, creo que queremos continuar permitiendo que esos esfuerzos sean llevados a cabo por el Departamento de Estado o el Tesoro para asegurarnos de que podamos acelerarlo lo más rápido posible. Pero ese es el mejor camino a seguir…. y estaremos preparados para después del régimen de Maduro, para apoyar al pueblo y al nuevo gobierno de Venezuela, con asistencia humanitaria”.

“So I think we want to continue to enable those efforts by that are being conducted by State Department or or Treasury to make sure we can accelerate that as quickly as possible. But that is the best path forward…and we will be prepared for after the Maduro regime, to support the people and the new government of Venezuela with humanitarian assistance”

El almirante Craig Faller, jefe del Comando sur, dijo que se sostiene la defensa estratégica del área, con el apoyo de las naciones aliadas de Estados Unidos, en la región.

Por su parte, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro ha calificado de injerencistas las manifestaciones emitidas desde el Comando Sur. Pero el jefe de la diplomacia de Maduro ha propuesto un “diálogo con base al respeto de la soberanía y autodeterminación”.

La visita del secretario de defensa al comando Sur en Miami, coincide con la reunión del secretario de Estado, Mike Pompeo, en el sur de Florida con venezolanos y también con el encuentro del presidente Donald Trump con representantes del partido republicano en Doral.

JOSE PERNALETE, VOS DE AMERICA, MIAMI

