Guaidó imagina una Venezuela democrática, en gira europea

Buscar un camino a la democracia, en Venezuela, imponer sanciones adicionales al gobierno en disputa de Nicolás Maduro y sembrar la semilla de la inversión fueron ideas que formaron parte de la presentación del presidente interino Guaidó en el Foro Económico Mundial.​

SLUG:Guaidó imagina una Venezuela democrática durante gira europea

Juan Guaidó

00:33-00:51

Celia Mendoza-Voz de América-Davos, Suiza

@voanoticias

Javier Couso

Juan Guaidó

“Venezuela libre”,

Fue la frase que usó el presidente interino Juan Guaidó para presentar, en el Foro Económico Mundial de Davos, el interés de su administración en atraer inversionistas, desde ya, y reconstruir la imagen financiera de Venezuela, invitando a líderes mundiales a “imaginar” con él.

Juan Guaidó

“Venezuela democrática, con respeto a los derechos humanos, con capacidad de inversión, de recuperación de su campo de petróleo, pero también de la agroindustria, de la posibilidad que tendremos de reconstruir y consolidar una región”.

Celia Mendoza-Voz de América-Davos, Suiza

@Voanoticias

“Una región que ha visto, desde el año 2015, un éxodo migratorio de venezolanos, más de 4 millones, según las cifras oficiales de la Agencia para Refugiados de la ONU. La situación, dice Guaidó, se suma la crisis económica y la corrupción, algo que, afirma, debe ser castigado”.

Juan Guaidó

“Hay que profundizar en las herramientas que tiene el mundo libre, han sido polémicas, probablemente las sanciones, pero reflexionemos, es la única herramienta que tenemos para enfrentar ese tipo de regímenes, hay que utilizarlas si con firmeza, orientado a detener la dictadura”.

Guaidó espera que sus aliados europeos aprueben medidas adicionales contras el gobierno en disputa de Nicolás Maduro que, paralelo a la gira de Guaidó, instaló “ El encuentro mundial contra el imperialismo”, en el que participó el ex euro diputado Javier Couso.

@CancilleríaVE

Javier Couso

“Tengo que estar aquí para dar la contra parte, porque no todos los españoles, españolas, no todos los europeos y europeas estamos de acuerdo con esa agenda golpista, no al servicio de Europa, pero de los Estados Unidos”.

El parlamento europeo reiteró el reconocimiento de la legitimidad de Guaidó como presidente interino, horas antes de su llegada Davos.

Celia Mendoza. Voz de América. Davos, Suiza.