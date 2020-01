INTRO:En Suiza, el Cambio climático es el tema central del Foro Económico Mundial, donde, mientras se espera la llegada de Juan Guaidó, se intensifica la discusión en torno a Venezuela.

FEM: Cambio Climático y Venezuela

En Suiza, el Cambio climático es el tema central del Foro Económico Mundial, donde, mientras se espera la llegada de Juan Guaidó, se intensifica la discusión en torno a Venezuela.

FEM: Cambio Climático y Venezuela

Desde la cima de los Alpes Suizos,

activistas que defienden el medio ambiente impulsaron su mensaje, en el marco del Foro Económico Mundial que se adelanta en Davos. Allí, Gretta Thunberg expresó, una vez más, su frustración con los líderes globlales.

((Greta Thunberg-Activista del Medio Ambiente))

“Ninguna ideología política o estructura económica ha sido capaz de enfrentar la emergencia climática y ambiental y crear un mundo cohesivo y sostenible. Porque ese mundo, en caso de que no lo hayan notado, está actualmente en llamas”.

"No political ideology or economic structure has been able to tackle the climate and environmental emergency and create a cohesive and sustainable world. Because that world, in case you haven't noticed, is currently on fire.”.

((Celia Mendoza-Voz de América-Davos, Suiza-@voanoticias))

“Paremos el Calentamiento Global, es el mensaje escrito en la nieve sobre esta montaña, en los Alpes Suizos, en las afueras de Davos, evidencia del interés en el tema, durante este evento. Sin embargo, la visita del presidente interino Juan Guaidó y la situación de Venezuela, también están generando expectativa”.

((Juan Guaidó-Pdte interino de Venezuela))

“Tomar acción por Venezuela hoy, es tomar acción, caracterizar este oro, como oro, como oro de sangre, es una acción que puede hacer Europa y estoy seguro que van a dar los pasos necesarios para poner fin a ese flagelo”.

Afirmó Guaidó, en Bruselas, en su visita al Parlamento Europeo, donde denunció explotación ilegal del arco minero venezolano y financiación de grupos guerrilleros como el ELN. Asimismo, envió un mensaje al mundo a puertas de su llegada a Davos

((Juan Guaidó-Pdte interino de Venezuela))

“Venezuela es país que fue próspero que tiene todavía las reservas petroleras más grandes del mundo que ha decaído su producción en un 75%, pasamos de 3 millones a menos de 700.00 en 12 años, 65% de contracción del PBI en 6 años, 10 millones % de inflación anualizada, tiene una oportunidad enorme de recuperación”.

Celia Mendoza. Voz de América. Davos, Suiza.