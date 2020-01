Trump: testigos en el juicio político serían una amenaza a la seguridad nacional

Hasta en once ocasiones intentaron los demócratas que el juicio político contara con testigos de la Administración. Y las once veces, la mayoría republicana del Senado se opuso. La jornada previa a los argumentos de la acusación y la defensa era uno de los dos momentos del juicio político en que los senadores, que actúan como jurado, podían decidir sobre la presencia de testigos. El siguiente, será la semana que viene, después del turno de preguntas que seguirá a los argumentos.

Preguntado por su preferencia, el presidente Donald Trump se mostró cauto.

((SOT Donald Trump, presidente de EE.UU.))

Se lo dejo al Senado. El Senado tendrá que responder eso. Siento gran respeto por el Senado como institución.

Pero la cautela de Trump duró poco. Desde un inicio, el mandatario ha instado al Senado a que liquide el juicio lo antes posible. Y desde Suiza, donde se encontraba participando en el foro económico de Davos, mantuvo su postura.

((SOT Donald Trump, presidente de EE.UU.))

Me encantaría que se alargara. Preferiría entrevistar a Bolton, me gustaría entrevistar a muchas personas. (…) Pero cuando tienes una seguridad nacional, puedes llamarlo prerrogativa presidencial o lo puedes llamar, como a mí me gusta llamarlo: es una cuestión de seguridad nacional. Lo llaman privilegio ejecutivo.

El presidente mencionó a su secretario de Estado y al jefe de gabinete de la Casa Blanca. Todos ellos eludieron declarara durante la investigación, en la Cámara de representantes, bajo orden del mismo mandatario. Trump también se refirió a su exasesor de Seguridad John Bolton, quien acabó en malos términos con el presidente y ahora dice estar dispuesto a declarar.

Pero, ¿veremos a Donald Trump comparecer en su propio juicio?

((SOT Donald Trump, presidente de EE.UU.))

Me encantaría ir. ¿No sería estupendo? ¿No sería maravilloso? No sé, diría que me encantaría sentarme en primera fila y ver esas caras corruptas.

La semana que viene lo sabremos.

Bricio Segovia, Voz de América, Washington.

TRT=1:32