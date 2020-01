EL MUNDO AL DÍA

STORY NAME: PROTESTAS CONTROL DE ARMAS

INTRO TEXT: En Richmond, miles de personas se reunieron en el feriado que honra al líder de los derechos civiles Martin Luther King Junior, para celebrar su derecho a comprar y portar armas, enviando un mensaje al gobierno estatal que quería fortalecer su control. Se temía que hubiera actos de violencia, pero así no fue.

INTRO SLUG: Civiles armados defienden la segunda enmienda

00:23 – 00:35

Russell

Manifestante

01:09 – 01:20

Juan

Manifestante

01:30 – 01:50

Iacopo Luzi

Voz de America

((NARRADOR))

Defender el proprio derecho a comprar armas y portarlas donde sea, también frente al capitolio estatal de Virginia. Fue ese el objetivo de miles de manifestantes que participaron en una manifestación, en Richmond, este lunes, para convencer el gobierno estatal, controlado por el partido demócrata, a que no promulgue leyes que aumenten el control de las armas, en este estado.



((Russell, manifestante))

((ENG: It is a chilly morning, but we feel strongly about the right to keep and bare arms, All our veterans have given us the right. It’s a right granted by the constitution and by god. So we are here to make sure that it’s not taken away from us. ))

ESP: Es una mañana fría, pero nos sentimos fuertemente sobre el derecho a mantener las armas. Todos nuestros veteranos nos han dado el derecho. Es un derecho otorgado por la constitución y por dios. Así que estamos aquí para asegurarnos de que no nos lo quiten.

((NARRADOR))

La mayor preocupación, declarada por las autoridades, era la posible participación de grupos neonazis y supremacistas blancos, en el evento, que podría haber llevado a enfrentamientos violentos, como los ocurrieron, en 2017, en Charlottesville.

Contrariamente a las premisas, frente al capitolio, sin armas, o alrededor de él, con armas, la manifestación no presentó problemas y los manifestantes rechazaron cualquier forma de extremismo.

Sin embargo, algunos manifestantes piensan…

((SOT: Juan, manifestante))

ESP: Al fin del día son americanos y tienen su derecho a decir lo que quieran y pensar lo que quieran. Si quieren estar aquí, nadie los va a parar. Eso es el punto de ser americanos.



((NARRADOR))

El gobierno de Virginia podría dar la luz verde a leyes que podrían ejercer más control sobre la compra de armas y mayor rigurosidad en la verificación de antecedentes.

((STAND-UP: Iacopo Luzi, Voz de América))

Las autoridades emplazaron una masiva fuerza de control, en el evento, y no se sabe si esto desincentivó la participación de las personas más extremistas. Sin embargo, en el recorrido que hicimos por la manifestación no vimos demostraciones de extremismo alguno.