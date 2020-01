VIDEO INFO

STORY NAME: FMI prevé crecimiento en economía mundial

SLUG: FMI prevé crecimiento en economía mundial

((OFF))

Una revisión en la tasa de crecimiento económico mundial fue emitida por el Fondo Monetario Internacional, FMI, los porcentajes presentados fueron menores a los previstos en octubre de 2019, pues India registró una desaceleración más alta que la prevista.

((SOT))

Gita Gopinath

Economista Jefe FMI

"Some risks have partially receded with the announcement of the US, China, phase one deal and lower likelihood of no-deal brexit. Monitory policy has continued to support growth and buoyant financial conditions. With these developments there are now tentative signs that global growth may be stabilizing though at subdued levels"

((TRANSLATION))

Voz de Mujer 1

"Algunos riesgos han retrocedido parcialmente con el anuncio de la fase uno del acuerdo de Estados Unidos y China y la menor probabilidad de un brexit sin acuerdo. La política de monitoreo ha continuado apoyando el crecimiento y las condiciones financieras optimistas. Con estos acontecimientos ahora hay signos tentativos de que el crecimiento global puede estabilizarse, si bien a niveles moderados".

((OFF))

Una recuperación modesta del crecimiento de 2,9%, en 2019, a 3,3%, en 2020, fue anunciada. La euroeconomía se ha debilitado y este factor afecta a regiones y países específicos.

((SOT))

Gian Maria Milesi-Ferreti

Director de investigación FMI

"For Spain, also Latin-America which is an export destination is the region that is doing most poorly in the world economy certainly for 2019”

((TRANSLATION))

Voz de Hombre 1

"Para España, también América Latina, que es un destino de exportación, es la región que peor está en la economía mundial, ciertamente para 2019".

((STANDUP))

Lo que el FMI llama la “continua debilidad de la inversión” en México y “la tensión social” en Chile han afectado negativamente los pronósticos de crecimiento en la región, algo que se ha visto levemente compensado por la reforma de pensiones y manejo del sector minero, en Brasil. Por ello, el fondo prevé un crecimiento del 1,6%, en América Latina, para 2020.

((SOT))

Gita Gopinath

Economista Jefe FMI

"Social unrest picked up quite choppily in 2019, you saw that in many parts of the world, there was no one common explanations for what was the case, there were different reasons and Chile was as in Hong Kong, these were completely different reasons. However, it is important to recognize that social spending is well targeted, that the valuable are actually protected and countries need to make sure that the growth and the recovery that we are actually projecting is shared more equally"

((TRANSLATION))

Voz de Mujer 1

"El descontento social volvió de manera agitada, en 2019. Se vio en muchas partes del mundo, no hubo explicaciones comunes sobre la causa, en Chile y en Hong Kong eran razones completamente diferentes. Sin embargo, es importante reconocer que el gasto social está bien focalizado, que los valores están realmente protegidos y que los países deben asegurarse de que el crecimiento y la recuperación que realmente estamos proyectando se compartan de manera más equitativa".

((OFF))

Así mismo el FMI asegura tener su atención puesta en las tensiones económicas entre EE.UU. y Europa que podrían, potencialmente, afectar el crecimiento global.

Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.