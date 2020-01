Miss Universo habla con VOA

VIERNES-01-17-20-ONU-MISS UNIVERSO-IGUALDAD DE GENERO-CELIA

Intro:Empoderar a las niñas y mujeres del mundo es el objetivo de Zozibini Tunzi, quien ganó el reinado de Miss Universo, el pasado 8 de diciembre. En conversación con la Voz de América, la nueva monarca envió un mensaje en respuesta a la violencia de género registrada en América Latina.

A sus 26 años, la sudafricana Zozibini Tunzi es la nueva Miss Universo, una mujer que rechazó usar modificar su cabello de forma artificial, para competir en este concurso de belleza. Su plataforma busca empoderar a las mujeres, así como trabajar para avanzar la agenda de igualdad de género.

Siendo yo misma al 100%, espero que otras personas puedan aprovechar eso. Continúo enseñando a las jóvenes a amarse a sí mismas, tal como son, y gracias a ese amor por ellas mismas podrán transmitirlo a otras personas, porque cuando se tiene ese amor propio y comprensión de uno mismo, se vuelve muy difícil que la gente te diga lo contrario”.

“By been myself 100%, I’m hoping that other people can take from that. I’m continuing to teach young girls to rea.ly love themselves the way that they are and it’s thru that love for themselves they are going to be able to spread it to another people, because when you have that self-love and understanding of yourself, becomes very difficult for people to tell you otherwise”.

“Miss Universo reconoce los retos y peligros que enfrentan las mujeres. En 2018, por lo menos 3.529 mujeres fueron asesinadas, en 25 países de América Latina, por razones de género según cifras oficiales de la CEPAL. Durante su entrevista con la Voz de América Tunzi envió un mensaje a las niñas y mujeres de Latinoamérica.

“Realmente, mi mensaje para ellas es, primero, que sepan que tienen el derecho a estar seguras, porque la mayoría de la gente no sabe que tiene ese derecho, la mayoría de la gente no sabe que no merece ser asesinada o violada”.

“My message really for them is firstly to know that they have every right to be safe, because I said that, because most people don’t know they have that right, most people don’t know that they deserve to not be killed, or raped”.

Zozibini Tunzi espera trabajar de cerca con organizaciones como la ONU, aprender, dice, acerca de temas como cambio climático y educar a los adultos a respaldar a las mujeres del futuro.

“Tenemos que comenzar a avanzar en decirles a una edad temprana, no le temas a tu poder, tienes una voz, debes aprender a usarla, porque un día puede cambiar el mundo”.

“We need to start honing, that at a young age to say, don’t be scare of your power, you have a voice, you need to learn to use it, because one day may change the world”.

Celia Mendoza. Voz de América. Naciones Unidas