ENERO 17, 2020"Pimpineros": el oficio de cargar agua en la Venezuela de los servicios públicos colapsados

La constantes fallas en los servicios públicos en Venezuela han dado pie al surgimiento de un nuevo oficio: los llamados pimpineros, que cargan botellones de agua hasta las zonas más altas, donde el líquido no llega

Narración

Al pie de esta tubería conectada a un manantial, Franklin tiene su fuente de ingresos. Llena y transporta recipientes con agua hasta las zonas más altas de los barrios pobres de Caracas, donde, durante meses, el servicio falla. Por cada envase, de entre 20 y 50 litros, que transporta cobra un cuarto de dólar, pero mientras más larga sea la distancia y más escalones deba subir, el precio aumenta.

Sot

Franklin Montoya

"Por un pipote, me dan 4 productos: un kilo de arroz, un kilo de pasta, un kilo de harina y un kilo de caraota".

Narración

En la misma esquina trabaja Miguel, joven de 26 años y padre de 3 hijos. Dice que gana entre 5 y 10 dólares al día haciendo varios recorridos cargando botellones con agua.

Sot

Miguel Ortuño, cargador de agua

"yo tengo 4 años cargando agua, porque no tengo un trabajo digno y me gano la vida aquí. Me va mejor con el agua que en un trabajo digno porque qué haces tú con un sueldo mínimo. Tú no comes nada con sueldo mínimo. El agua me da más que el sueldo mínimo"

Narración

Son conocidos como “pimpineros". Y explican que su labor nació de las dificultades que tienen ancianos, enfermos o personas que llegan cansadas del trabajo para subir el agua a las comunidades apartadas.

Miguel Ortuño, cargador de agua

"Tengo que subir 300 escaleras, mínimo, y de resto hasta donde el cuerpo me aguante".

Narración

Quienes no tienen dinero para pagar a los llamados pimpineros, llevan a cuestas el líquido que no sale por sus tuberías.

Stand UP Bridge Adriana Núñez Rabascall

De acuerdo con un estudio del Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos, un 88 por ciento de los ciudadanos en Venezuela almacena agua en sus hogares, en recipientes como este, ante las constantes fallas en el suministro.

NARRACIÓN

En la misma encuesta, la mitad de los consultados reveló que el agua falta 3 días por semana...

Adriana Núñez Rabascall Voz de América Caracas