MIERCOLES-01-15-20-ONU-ASESINATOS DE LIDERES SOCIALES-COLOMBIA-CELIA

Intro: La Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas expresó su gran prepocupación frente al aumento en 2019 de los asesinatos de líderes y defensores de derechos humanos en Colombia, lo que han catalogado como un ataque a la democracia. Slug: ONU denuncia aumento de asesinatos a defensores de DD.HH en Colombia



Marta Hurtado-Vocera de la Alta comisionada de DD.HH de la ONU

Celia Mendoza-Voz de América-ONU

Louis Charbonneau-HRW

Emilio Archila-Consejero presidencial para la Estabilización y Consolidación

Joe Sauca-Coordinador de DD.HH del Consejo Regional Indígena del Cauca

((Marta Hurtado-Vocera de la Alta comisionada de DD.HH de la ONU))

Estamos profundamente preocupados por la asombrosa cantidad de defensores de derechos humanos asesinados en Colombia durante 2019. Según nuestros registros, 107 activistas fueron asesinados el año pasado y nuestro personal en Colombia todavía está en el proceso de verificar 13 casos adicionales reportados durante 2019 que, si se confirma, aumentaría el total anual a 120 asesinatos".

“We are deeply troubled by the staggering number of human rights defenders killed in Colombia during 2019. According to our records, 107 activists were killed last year, and our staff in Colombia are still in the process of verifying 13 additional cases reported during 2019 which, if confirmed, would raise the annual total to 120 killings”

((Celia Mendoza-Voz de América-ONU))

“Expresó desde Ginebra, Marta Hurtado, vocera de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU. Quien explicó que los principales objetivos han sido líderes sociales en especial en comunidades afrocolombianas e indígenas”.

((Louis Charbonneau-HRW))

“Ya tenemos 10 muertos este año, el año apenas está empezando y 10 defensores de derechos humanos ya han sido asesinados en Colombia, algo muy malo está sucediendo allí y el gobierno necesita tomar más medidas”.

“We already have 10 killed this year, the year it’s barely underway and already 10 Human Rights defenders have been killed in Colombia, something very bad is going on there and the government needs to take more action”.

Algo que Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización y Consolidación aseguró se está haciendo

((Emilio Archila-Consejero presidencial para la Estabilización y Consolidación ))

“Lo que tiene que ver con específicamente la protección de líderes es una de las prioridades delpresidente Iván Duque, él lo ha señalado en reptidas oportunidades, la semana pasada estuvo reunida la comisión nacional de garantías de seguridad, estuvimos analizando todas las condiciones que hay para seguir trabajando en esa dirección”.

Según la ONU, 25 provincias han sido afectadas, pero más de la mitad de los asesinatos se registraron en Antioquia, Arauca, Cauca y Caquetá.

((Joe Sauca-Coordinador de DD.HH del Consejo Regional Indígena del Cauca))

“Es una cosa premeditada, ya no están escogiendo perfiles, sino es que disparan a quienes hoy estamos defendiendo los territorios en este caso la Guardia Indígena”.

Celia Mendoza. Voz de América. Naciones Unidas