VIDEO INFO

SOURCE: VOA NY

STORY NUMBER:

DATELINE:

SOURCE: VOA CN

STORY NUMBER:

DATELINE:

EL MUNDO AL DÍA

Video Package Cut Sheet

STORY NAME: JUEVES 01.15.20 – ¿Qué significan el proceso entre China y EE.UU.? - LAURA

INTRO TEXT: La primera fase del acuerdo entre Estados Unidos y China fue firmada, este miércoles. Expertos y agricultores, considerados los principales afectados, reaccionan ante la decisión. Informa Laura Sepúlveda de la Voz de América, desde Nueva York.

SLUG: ¿Qué significan el proceso entre China y EE.UU.?

LIST NAMES / TIMES:

00:18 – 00:25

Brad Setser

Economía Internacional – Council of Foreign Relations

00:48 – 00:55

Evan Hultine

Granjero de Illinois

01:22 – 01:35

Laura Sepúlveda

Voz de América

TRT: 01:35

OUTCUE: … Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.

====

STORY NAME: ¿Qué significan el proceso entre China y EE.UU.?

SLUG: ¿Qué significan el proceso entre China y EE.UU.?

VIDEO INFO

SOURCE: VOA

STORY NUMBER:

DATELINE:

SOURCE: Reuters

STORY NUMBER: WDBW5HGTN

DATELINE: 01-14-2020

SOURCE: REUTERS

STORY NUMBER: WDBW5LJS9

DATELINE: 01-14-2020

SOURCE:

STORY NUMBER: 4247984

DATELINE: 01-07-2020

((INTRO SUGERIDO))

La primera fase del acuerdo entre Estados Unidos y China fue firmada, este miércoles. Expertos y agricultores, considerados los principales afectados, reaccionan ante la decisión. Informa Laura Sepúlveda de la Voz de América, desde Nueva York.

((OFF))

El acuerdo comercial de China y Estados Unidos quedó establecido, en su primera fase, a través un documento de 96 páginas firmado por el presidente Trump y el vice primer ministro chino Liu He.

((SOT))

Brad Setser

Economía Internacional – Council of Foreign Relations

"Both sides were willing to compromise, the central compromise is that US did a little bit of tariff reduction, not much, but a little bit. Agreed to not put any new tariffs in place, not to raise any of the existing tariffs, so long as China buys more US soy beans, oil, manufacture goods over the course of the next year"

((TRANSLATION))

Voz de Hombre 1

"Ambas partes estaban dispuestas a comprometerse, el compromiso central es que EE. UU. redujo un poco los aranceles, no mucho, pero sí un poco. Acordó no establecer aranceles nuevos, no aumentar ninguno de los aranceles existentes, así que siempre que China compre más frijoles de soya, aceite y productos de manufactura de Estados Unidos en el transcurso del próximo año".

((OFF))

Un paso que analistas ven como muestra de intensión, pero en el que algunos agricultores aún parecen no tener plena confianza.

((SOT))

Evan Hultine

Granjero de Illinois

"We still know that there is a delicate balance here and China is still China, and so I think it's going to take some hard evidence before we really shake the stress we have felt from this issue."

((TRANSLATION))

Voz de Hombre 2

"Sabemos que todavía hay un delicado equilibrio aquí y que China sigue siendo China, por lo que creo que se necesitarán algunas pruebas sólidas para realmente sacudir el estrés que sentimos por este tema".

((OFF))

La firma del acuerdo genera también impacto en terceros pues, como asegura Brad Setser, economista de Council of Foreign Relations, si el proveedor cambia también se afectan las exportaciones de ciertos países.

((SOT))

Brad Setser

Economía Internacional – Council of Foreign Relations

"Both Brazil and Argentina are very large agricultural exporters, both are very large soy bean producers, both have seen increasing in the exports of pork and beef to China, and in order to China to meet some of its commitments to the US, China may will end importing less from Brazil and from Argentina"

((TRANSLATION))

Voz de Hombre 1

"Tanto Brasil como Argentina son exportadores agrícolas muy grandes, ambos son productores de soja muy grandes, ambos han visto un aumento en las exportaciones de carne de cerdo y carne de res, a China, y para que China cumpla algunos de sus compromisos con Estados Unidos, China puede terminar importando menos de Brasil y Argentina".

((STANDUP))

Las conversaciones para una segunda fase, que comenzarán con la visita del presidente Trump a China, aseguran expertos, serían más contundentes, en cuanto a las medidas a tomar.

Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.