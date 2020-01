VIDEO INFO

STORY NAME: MARTES 01.14.20 – Implicaciones del paso de EE.UU. con China- LAURA

EE.UU. da paso amistoso con China

===

((OFF))

((SOT))

Zou Zhiwu

Viceministro de Comercio:

"Let me put it simply: it was the right choice and has positive implications for bilateral trade."

((TRANSLATION))

Voz de Hombre 1

"Permítanme decirlo simplemente: fue la elección correcta y tiene implicaciones positivas para el comercio bilateral".

((OFF))

Así reaccionó China ante la decisión anunciada en la ultimas horas, por parte de Estados Unidos de retirar al país de la lista de manipuladores de moneda. Una acción amigable previo a la firma de la primera fase del acuerdo entre las dos potencias, pero que se mantiene cuidadosa, pues China permanece en la lista de vigilancia, que integran otros 9 países.

((SOT))

Daniel Griswold

Mercatus Center

"China has not being on the currency manipulator list since 1994, so it’s being over 25 years. They were declare a currency manipulator in August by the US treasury without any report, really without any legal basis, so it was a very temporary designation"

((TRANSLATION))

Voz de Hombre 1

"China no ha estado en la lista de manipuladores de divisas desde 1994, por lo que han pasado más de 25 años. Fueron declarados manipuladores de divisas en agosto por el tesoro estadounidense sin ningún informe, realmente sin ninguna base legal, por lo que fue una designación muy temporal".

((OFF))

Como un movimiento simbólico declara Daniel Griswold, de Mercatus Center vía Skype, la inclusión, igual que la exclusión del país en la lista. Por su parte el secretario del Departamento del Tesoro asegura que la decision corresponde al compromiso de Pekín -Y citamos- “a abstenerse de la depreciación competitiva (de divisas) y a promover la transparencia de sus cuentas".

((SOT))

Daniel Griswold

Mercatus Center

"Declaring a country a currency manipulater can result in sanctions, after a long process consultinf with the IMF, consulting with the offending country and then if there is no change ultimately some sort of sanctions are anticipated by the law"

((TRANSLATION))

Voz de Hombre 1

"Declarar a un país manipulador de divisas puede dar lugar a sanciones, después de un largo proceso de consulta con el FMI, consultar con el país infractor y luego, si no hay cambio, la ley prevé algún tipo de sanciones".

((STANDUP))

Aparte de la firma de la primera fase que está programada para este miércoles 15 de enero, se espera avance sustantial en nuevas conversaciones a partir de una visita que el presidente Trump haría a China. Como una muestra de buena intensión se da la decisión y se espera que las negociaciones den pasos, en las que las dos partes sientan ganancia.

Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.