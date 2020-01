Iniciativa para aumentar Latinos en Hollywood

VIDEO INFO

Los hispanos constituyen el 25% de los espectadores del cine en Estados Unidos, sin embargo, no son representados en la pantalla grande.

El alcalde de Los Ángeles, un grupo de actores y líderes de la industria del entretenimiento lanzaron una iniciativa para cambiar esto. Verónica Villafañe, de La Voz de América, informa.

00:24-:36 Eric Garcetti, alcalde de Los Ángeles

00:44-:53 Patricia Riggen, directora y productora de cine

1:00-1:15 Eugenio Derbez, actor y productor

1:22-1:35 Verónica Villafañe

Más latinos en Hollywood. Esa es la misión de una iniciativa para doblar la representación latina en la meca del cine para el 2030.

El alcalde de la ciudad de Los Angeles, Eric Garcetti, acompañado de varias celebridades, anunció la creación de LA Collab, una iniciativa destinada a vincular ejecutivos, creadores y talentos latinos con oportunidades laborales en la industria.

***SOT***

Eric Garcetti, alcalde de la ciudad de Los Angeles

"Es una colaboración que nos asegurará no solo consumir, sino producir el contenido, las historias de hoy y que el mundo del entretenimiento haga su parte para los latinos”.

La mayor crítica de la industria es la falta de oportunidades para latinos y más aún para mujeres directoras.

***SOT***

Patricia Riggen, directora y productora de cine



“Tendremos que tener acceso a muchas más películas. Este movimiento de inclusión de las mujeres todavía no ha logrado abrir las puertas”.

Algunos actores, como Eva Longoria y Eugenio Derbez, abrieron sus propias productoras.

***SOT***

Eugenio Derbez, actor y productor



"En mi caso por ejemplo lo que yo hago es producir mis propias películas porque me cansé de esperar. Yo he estado tratando de trabajar aquí en Estados Unidos desde el 2003 y hasta después de Instructions Not Included mi vida cambió y por fin se me abrieron las puertas".

La esperanza es que el esfuerzo colectivo tenga mayor impacto para hacer cambios en Hollywood.

***VERONICA SU***

El grupo ya recaudó 250-mil dólares para la inciativa y ha negociado acuerdos con algunos estudios para empezar a desarrollar proyectos encabezados por latinos en frente y detrás de las cámaras.

Veronica villafañe, Voz de América, Los Angeles.