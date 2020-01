Jóvenes venezolanos entre el desánimo y la convicción de reactivar protestas

INTRO SUGERI

STORY NAME: ¿QUÉ PIENSAN LOS JÓVENES VENEZOLANOS?

INTRO TEXT: En Venezuela, jóvenes consultados por la Voz de Amèrica, creen necesario retomar las protestas para impulsar un cambio político, pero advierten que, en este momento, las condiciones no están dadas

Slug ¿QUÉ PIENSAN LOS JÓVENES VENEZOLANOS?

Daniel Fuentes, estudiante de Contaduría

Génesis Milano, estudiante de Bioanálisis

Keiver Orozco, estudiante de Farmacia

Samary Rosel, estudiante de Farmacia

Adriana Núñez Rabascall

Voz de América- CARACAS

@VOANoticias

Jesús González, joven

Con las universidades clamando por aumento de presupuesto, la crisis económica y la disputa política; jóvenes consultados por la Voz de Amèrica coinciden en que deben salir a las calles a manifestarse contra el gobierno de Nicolás Maduro, pero exigen al liderazgo claridad en los objetivos.

Daniel Fuentes, estudiante de Contaduría

"No hay una idea clara. No hay una base sólida para respaldar . No hay un liderazgo claro que me motive, pues. Porque si bien hubo un inicio donde de verdad se motivó. Ya después ese liderazgo cayó y hay una decepción"

Génesis Milano, estudiante de Bioanálisis

"El estudiante, como tal, ya se ha desanimado mucho, ya que las protestas no han hecho nada. No hay ningún cambio"

El año pasado, la dirigencia estudiantil venezolana protestó en varias oportunidades pidiendo un cambio en la conducción política. En este 2020, algunos ven con preocupación los obstáculos que ha tenido el presidente interino Juan Guaidó para asumir la jefatura del Parlamento.

Keiver Orozco, estudiante de Farmacia

"Actualmente las condiciones no están dadas. Aún así, se está reavivando la esperanza con lo que pasó en la Asamblea Nacional."

Samary Rosel, estudiante de Farmacia

"No están dadas las condiciones para las protestas. La sociedad no ha tomando conciencia de la situación que está pasando en el país.. Sobre todo político, no se ve en las calles. No lo estamos presenciando. Sobre todo los líderes de la oposición que no los vemos unidos"

Jesús abandonó sus estudios de ingeniería para poder cubrir los gastos de su hijo recién nacido. Se viste con los sìmbolos del chavismo, pero advierte que, en este momento, no se identifica ni con oficialismo ni con oposición. A pesar de ello, alerta que el miedo es lo que frena a los venezolanos para salir a las calles.

"Estamos viviendo oprimidos. Si levantamos la voz, nos dicen" traidor a la patria". Preso. Nadie quiere estar preso. Nadie quiere ser privado de su libertad. Estamos viendo muchas injusticias ahorita "

ADRIANA NÙÑEZ RABASCALL, VOZ DE AMÈRICA, CARACAS