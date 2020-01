Óscar Corral presentó su nuevo documental “Making it in America”  

EL MUNDO AL DÍA

INTRO TEXT: El periodista y cineasta Óscar Corral, presentó su nueva película “Making it in America” El documental celebra los logros de un grupo social que figura como combustible valioso para el progreso de la nación. Alonso Castillo asistió al estreno y nos tiene más detalles.

ANCHOR

TRACK

En el “Koubek Center del Miami Dade College” se proyectó el más reciente documental del periodista Óscar Corral. El enfoque de la pieza fílmica es resaltar a los inmigrantes que han emprendido negocios sobresalientes y que apoyan a sus comunidades.

SOT

Óscar Corral- Director

Contar la historia de las cosas positivas que los inmigrantes contribuyen a la sociedad y a la economía americana

TRACK

Una fusión de costumbres, acentos y rasgos dibuja una nueva identidad dentro de Estados Unidos que, progresivamente, deja huella, como Susana Robledo.

SOT Susana Robledo- Emprendedora

Hacemos las cortinas para los hospitales que separan los pacientes y los hacemos para todo Estados Unidos.

TRACK

Con una idea y una máquina de coser, comenzó la confección de las cortinas en su departamento. Hoy su compañía “CubeCare” figura entre las 500 empresas más exitosas regidas por hispanos. Para el periodista, la constancia, la disciplina y la tenacidad de los inmigrantes entrevistados fueron factores determinantes en su progreso.

SOT

Pepe Cancio Jr- Asistente

Su amor de este país y el deseo que ellos tienen de mejorarse a ellos y mejorar el país de los Estados Unidos.

TRACK

Datos del Centro de Investigación “New American Economy” revelan que del 30 al 40% de todos los negocios nuevos, en Florida, son emprendidos por inmigrantes y son fuente de empleo para más de 500.000 personas.

SOT

La oportunidad que tiene una persona en los Estados Unidos, con un poquito de suerte puede llegar muy lejos con bastante trabajo y él es un perfecto ejemplo para los hispanos y cualquier otra minoría que venga a los Estados Unidos.

TRACK

Un millón de travesías para un mismo destino que los une a todos, el reto de comenzar una nueva vida. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.