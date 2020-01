EL MUNDO AL DÍA

INTRO TEXT: Miembros del Congreso estadounidense aseguraron a la Voz de América que, en 2020, actores internacionales, asociados con el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, serán sometidos a las sanciones de Washington. Informa Jorge Agobian, de VOA, desde Washington.

INTRO SLUG: Rusia en la mira del Congreso de EE.UU. por apoyo a Maduro

0:13-0:28

Francis Rooney

Representante republicano

0:44-0:51

Donna Shalala

Representante demócrata

En 2020, legisladores estadounidenses buscan promover sanciones a actores involucrados en la crisis venezolana, más allá del gobierno en disputa de Nicolás Maduro.

((Francis Rooney

Representante republicano))

"El régimen ilícito está profundamente involucrado en el terrorismo. Ha habido momentos que se parecen al transbordador de Nueva York, los aviones entre Irán y Caracas, por lo que estamos tratando de hacer todo lo que podemos hacer...Aprobamos la ley VERDAD, que agrega más oportunidades para negar visas a las familias de sospechosos criminales en Venezuela".

(("The illicit regimen is deeply engaged in terrorism. There have been times that look like the New York shuttle, the airplanes between Iran and Caracas, so we are trying to do everything we can do as the Lima Group, to work closelly with the Lima Group to help out. We passed the VERDAD act wich adds more opportunities to deny visas to the familis of suspects criminals in Venezuela"))

Los legisladores arracan su nuevo período congresional con una recientemente aprobada legislación bipartidista, conocida como ley VERDAD, que plantea sanciones a ciudadanos de gobiernos extranjeros afines a Maduro.

((Donna Shalala

Representante demócrata))

"Particularmente a los rusos, necesitamos hacer más sobre los cubanos y los rusos porque básicamente mantienen a Maduro en el poder".

(("Particularly in the russian, we need to do more on the cubans as well as russian because they basically are keeping Maduro in place"))

((Francis Rooney

Representante republicano))

"Pueden esperar que continúe la presión de las sanciones, continúen los esfuerzos para involucrar a la Unión Europea con nosotros en el Grupo de Lima, para sancionar a estos malos actores y no dejarlos que vuelen alrededor del mundo".

((You can expect continued sanction's pressure, continued efforts to get the EU involved with us in the Group of Lima to sanction these bad actors and to not let then fly around the world))

((Donna Shalala

Representante demócrata))

"En 2020, no sólo el Grupo de Lima, sino también los europeos, tienen que actuar".

(("In 2020 it's not only the Lima Group but it's the europeans as well that need to step up"))

El radio de acción, sin embargo, pareciera ser más amplio.

((Donna Shalala

Representante demócrata))

"También tenemos que hacer algo sobre los carteles de droga, porque Maduro está obteniendo dinero, su dinero en efectivo, de los carteles de droga".

(("We also need to do something about the drug cartels, because Maduro is getting his money, his cash money from the drug cartels"))

En una Venezuela divida políticamente, por un lado, el gobierno interino de Juan Guaidó, apoyado por Estados Unidos y más de 50 países, avala la estrategia de presión de Washington, y por el otro, el mandatario en disputa, la cuestiona tajantemente.

Jorge Agobian, VOA, Washington