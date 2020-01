El increíble que se puede ver al CES 2020 

EL MUNDO AL DÍA

INTRO TEXT: El CES 2020 abrió las puertas a miles de personas y, entre invenciones casi imposibles y tecnologías que ya podrían impactar la vida de las personas, la feria de tecnología mas grande del mundo sigue adelante.

Iacopo Luzi

Voz de América

Sherara Downing

Especialista de productos

Sergio Del Rio

creador de wiverlylabs

((NARRADOR))

Visitar el Ces 2020 de Las Vegas puede ser una experiencia, por momentos, intimidante. ((De hecho, las tecnologías que se pueden ver en las varias exposiciones, a veces, parecen llegar desde un futuro lejano)).

Desde un carrito de compra que te sigue por el supermercado, hasta llegar a una cruza entre automóvil y helicóptero, que podría remplazar el servicio de Uber, las posibilidades para quedarse sin palabras son varias.

((STAND-UP: Iacopo Luzi, Voz de América))

ESP: Algunas tecnologías, como este aerotaxi, podrían llegar en diez años, mientras otras podrían ya llegar este verano.

((SOT: Sherara Downing, Especialista de productos.))

((ENG: Epalette is an autonomous vehicles, zero emissions, battery electric. And we gonna use it this summer at the 2020 Olympics in Tokyo and it’s gonna be used to transport all the different athletes.))

ESP: “Epalette es un vehículo autónomo, cero emisiones, batería eléctrica. Y lo usaremos este verano en los Juegos Olímpicos de 2020, en Tokio, y se usará para transportar a los diferentes atletas”.

((NARRADOR))

Baños que se limpian solos, maletas que viajan al lado del pasajero, bicicletas que pueden pedalear sobre el agua fueron algunos de los productos innovadores presentados ((en el showstopper, uno de los evento más importante de la feria, donde se muestran las invenciones más sorprendentes.)) Por ejemplo, un auricular que funciona como un traductor instantáneo, para cualquier idioma.

((NAT SOUND))

((NARRADOR))

Y que fue creado por un mexicano para ayudar a todos…

((SOT: Sergio del Rio, creador de wiverlylabs))

ESP: Cuando vez que hay una buena voluntad de fondo y puedes cambiar, no cambiar, pero le puedes ayudar mucho en la vida de las personas, entonces tu intención cambia: es reducir los costos, poner los mejores componentes y optimizar tus procesos para que no sea un producto súper caro. Que sea muy accesible para las personas, pero que la calidad del producto sea muy buena.

((NARRADOR))

Un producto tan innovador, que ganó uno de los premios 2020 de CES.

Iacopo Luzi, Voz de América, Las Vegas