Advierten sobre crímenes de odio en EEUU

Legisladores demócratas y activistas de diversas organizaciones culturales advierten sobre el incremento de crímenes de odio en Estados Unidos. Desde Florida, exhortan a las minorías demográficas a articular esfuerzos en contra de la intolerancia.

JOSE: De acuerdo con la Liga Anti Difamación, en Estados Unidos, entre 2018 y 2019 se registraron más de 6 700 incidentes contra la comunidad judía…esto ha encendido las alarmas con la advertencia de legisladores del congreso estadounidense

Ted Deutch

Legislador Congreso EEUU

“Members of the community have been attacked when they walk across the street because they are Jews, they have been attacked in the city, during the Hanukkah, while celebrating Hanukkah, all these attacks on the Jews are because they are Jewish”

“Miembros de la comunidad han sido atacados cuando cruzaban la calle, por ser judíos, han sido atacados en la ciudad, durante Hanukkah, mientras celebraban Hanukkah, todos estos ataques a los judíos son porque son judíos”.

La advertencia de parte del legislador demócrata es compartida por diversas organizaciones culturales que temen este tipo de acciones contra otras minorías que se sienten amenazadas por manifestaciones de intolerancia.

Ana Ehrlich

Federación Judía Condado Broward

“Amenazas, crímenes contra judíos y no judíos, contra cualquiera, es unir a la comunidad para que todos podamos trabajar juntos y podamos resolver estos problemas que están pasando ahora”

Josy Bacallao

Pdta. Unión Hispana Florida

“Inclusión de todas las personas, no importan de donde vengan, nosotros creemos que lo que uno hace en la vida es lo importante no su religión, no su color de piel”

Por su parte, representantes del partido republicano insisten en que el problema debe ser abordado con soluciones de largo plazo.

Kennedy Bolivar

Partido Republicano

“Es trata de educarnos, es saber que hay un respeto hacia unas minorías, que hay que respetarlas, que tienen voz, que tienen voto inclusive y que también son determinantes en la economía y en la sociedad estadounidense”.

JOSE PERNALETE, VOZ DE AMERICA, MIAMI

