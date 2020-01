Venezuela: Guaidó anuncia que buscarán sesionar donde sea para enfrentar "asalto" al parlamento

EL MUNDO AL DÍA

STORY NAME:DENUNCIAN ASALTO AL PARLAMENTO

INTRO TEXT:El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, denunció la toma militar de la sede del Parlamento y anunció que este martes volverá a intentar ingresar a la Asamblea, para asumir la presidencia del legislativo

VENEZUELA:DENUNCIAN ASALTO AL PARLAMENTO

JUAN GUAIDÓ, PRESIDENTE INTERINO DE VENEZUELA

JUAN GUAIDÓ, PRESIDENTE INTERINO DE VENEZUELA

NICOLÁS MADURO, PRESIDENTE EN DISPUTA DE VENEZUELA

Voz de América- Caracas

@VOANoticias

OUTCUE:Asamblea Nacional de Venezuela

ADRIANA NÚÑEZ RABASCALL, VOZ DE AMÉRICA, CARACASVoz de América, Caracas..]]

El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, denunció la toma militar de la sede del Parlamento y anunció que este martes volverá a intentar ingresar a la Asamblea, para asumir la presidencia del legislativo

Así forcejeaba el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidò, con agentes del Estado, para entrar al Capitolio, pero le fue impedido... Un día después del episodio, Guaidó acusa al chavismo de armar una sesión ilegal, sin el cuórum requerido y sin los votos necesarios, para juramentar como presidente al diputado Luis Parra, a quien acusa de recibir sobornos del gobierno e intentar comprar a otros diputados

"Asaltaron militarmente el Palacio Federal Legislativo. Agredieron diputados para no permitir e ingreso físico. Eso fue lo que pasó"

Si se le impide nuevamente entrar este martes, Guaidó informó que sesionarán en cualquier otro espacio, pues el reglamento del parlamento así lo permite y no descarta que, en las próximas horas, sea detenido por los servicios de inteligencia

"la dictadura sabe dónde vivo. Si algún cobarde se pone los pantalones, ya sabe dónde vivo. Nosotros vamos a dar la cara"

Guaidó fue reelecto presidente del Parlamento con 100 votos, de los 167 del total de miembros de la Asamblea en una sesión instalada en la sede del diario El Nacional. Pero el gobierno en disputa Nicolás Maduro ha respaldado al diputado Luis Parra como nuevo presidente del Legislativo

"No vengan a buscar excusas. Si el corrupto Guaidó no quiso entrar, es porque no tenía los votos"

Hasta el momento, Guaidó ha recibido el apoyo de Estados Unidos y de otros 15 países del continente, como presidente reelecto de la Asamblea Nacional de Venezuela. Adriana Núñez Rabascall Voz de América Caracas