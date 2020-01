Repatriación de Monedas Mesoamericanas a México

EL MUNDO AL DÍA

STORY NAME: Monedas mesoamericanas mexicanas

INTRO TEXT: El director del Buró Federal de Investigaciones “FBI” entregó un lote de más de 3 900 monedas prehispánicas al Cónsul General de México en Miami para repatriarlas a ese país. La entrega, según los titulares de dichas dependencias, representa un gesto de colaboración y amistad entre los gobiernos de ambos países. Alonso Castillo estuvo presente en la ceremonia en la sede diplomática mexicana y nos tiene más detalles.

George Piro- Director de la Oficina del FBI en Miami

Jonathan Chait- Cónsul General de México en Miami

En 1960 las monedas precolombinas fueron obtenidas en una feria en Texas. En el 2013 algunas de ellas fueron subastadas en España y fue hasta ese momento que el gobierno de México supo de su existencia.

SOT George Piro- Director de la Oficina del FBI Miami

“We became aware of the coins being in the possession of a individual of the United States and at the request of the mexican authorities we began the process of recovering those coins”

“Nos enteramos que las monedas estaban en posesión de un individuo de Estados Unidos y a petición de las autoridades mexicanas, empezamos el proceso de recuperación de esas monedas”

TRACK

Afirmó, el Director de la Oficina del Buró Federal de Investigaciones en Miami, que con la asistencia del Equipo Contra el Robo de Arte de dicha dependencia contactaron al coleccionista que las entregó voluntariamente. Las “hachuelas” de cobre prehispánicas datan de los años 1,200 a 1,500 D.C. Para el Cónsul General de México en Miami, Jonathan Chait, el gesto de cooperación bilateral es sustancial e invalorable ya que se podrán realizar estudios y adquirir un mayor conocimiento de los grupos que vivían en México, en ese periodo.

SOT Jonathan Chait- Cónsul General de México en Miami

Una muestra del trabajo que se está haciendo entre las agencias mexicanas y las de Estados Unidos en esta materia y da un ejemplo importante.

TRACK

El diplomático añadió que las casi 4,000 monedas serán enviadas al Instituto Nacional de Antropología e Historia en México, para su estudio, resguardo y posible exhibición como parte del patrimonio histórico y cultural de México. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.