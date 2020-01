Estudiantes hispanos involucrados en un programa de la NASA

EL MUNDO AL DÍA

STORY NAME: NASA hispanos en STEM

INTRO TEXT: La búsqueda de profesionales especializados en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, conocidas como áreas STEM, crece a un ritmo superior a cualquier otro campo de trabajo. La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, otorgó 3 millones de dólares a un programa dirigido a minorías involucradas en estas áreas del saber. Alonso Castillo nos tiene el informe.

ANCHOR

TRACK

La misión primaria del programa es desarrollar material bidimensional para integrarlo en las naves dirigidas al espacio. Este componente es más resistente que el acero, más delgado que un cabello humano y sumamente liviano.

Dra. Daniela Radu- Centro de Investigación “NASA CRE2DO”

What we aim to accomplish is to reduce the weight of the electronic devices to decrease the size of the spacesuit and therefore improve the mobility and flexibility of astronauts.

Lo que queremos lograr es que el peso de los dispositivos electrónicos para disminuir el tamaño del traje espacial, lo que mejoraría la movilidad y flexibilidad de los astronautas.

La Dra. Radu, a cargo del centro de investigación del Departamento de Ingeniería y Computación en la Universidad Internacional de la Florida cuenta con la participación de estudiantes hispanos.

Aleida Vieyra- Investigación “NASA CRE2DO”

Podemos usar estos materiales en aparatos de comunicación en el espacio, también se pueden usar para contribuir a un traje espacial que es más ligero.

Buscan desarrollar tecnología satelital pequeña,mejorar la comunicación con la estación espacial y eliminar las baterías.

La investigación no solo traerá beneficios en el ámbito espacial, sino también en el campo de la energía.

Roberto Prado-Rivera- Investigación “NASA CRE2DO”

Yo estudio las propiedades fundamentales de los materiales, que vamos a poner en la nave para el espacio, uso computadoras y un montón de matemáticas.

Según el Centro de Investigaciones Pew, los hispanos componen el 16% de la fuerza laboral estadounidense, no obstante solo el 7%, tienen empleos en campos STEM.

NASA afirma que la participación de grupos minoritarios es invalorable en el desarrollo y en el fortalecimiento en de áreas de importancia estratégica para la nación. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.