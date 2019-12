Pesebres en jaulas en Iglesias en California

SOURCE: VOA LOS ANGELES

STORY NUMBER:

DATELINE: 12-13-19

EL MUNDO AL DÍA

Video Package Cut Sheet

STORY NAME: miercoles 12-13-19 Estados Unidos Pesebre - Veronica

INTRO TEXT:

La Sagrada Familia es una de las imágenes omnipresentes de muchos de los hogares hispanos, en EE.UU. Esta vez se la ve representada como refugiados, en jaulas, en dos iglesias de California. La representación ha recorrido las redes sociales con comentarios de apoyo y críticas severas.

Verónica Villafañe habló con el pastor de una de las iglesias sobre la motivación tras esta representación del tradicional pesebre navideño.

SLUG: Representan a Sagrada Familia como refugiados

LIST NAMES / TIMES:

00:34-:52 Rev. Keith Mozingo, Iglesia Metropolitana Comunitaria de L.A.

00:53 – 1:00 Verónica Villafañe

1:13-1:20 Gordon Dawson, vecino

TRT: 01:32

OUTCUE: En Los Angeles, Verónica Villafañe, Voz de América.

Intro:

La Sagrada Familia es una de las imágenes omnipresentes de muchos de los hogares hispanos, en EE.UU. Esta vez se la ve representada como refugiados, en jaulas, en dos iglesias de California. La representación ha recorrido las redes sociales con comentarios de apoyo y críticas severas.

En Los Angeles, Verónica Villafañe, de la Voz de América, habló con el pastor de una de las iglesias sobre la motivación tras esta representación del tradicional pesebre navideño.

***nat***

Las imágenes de la Virgen María, José y al niño Jesús, como inmigrantes, en jaulas, han causado polémica y desatado furor en las redes sociales.

Dos iglesias progresistas, en California, transformaron la tradicional escena de la natividad en señal de protesta contra la política de inmigración de separación de familias inmigrantes.

La más llamativa... y que ha recibido más críticas, es la de una iglesia metodista, con figuras de gran tamaño, en jaulas con alambre de púas.

Otra, en la Iglesia de la Comunidad Metropolitana, es más pequeña, pero con un mensaje igual de fuerte.

***SOT Rev Keith Mozingo***

There have been a few people that have said it's not appropriate for the Holy Family to be represented this way. They think we're just trying to make a political statement. Sometimes politics and faith do mix. But it's not just about politics. It's about how we treat one another.

"Ha habido algunas personas que dicen que no es apropiado representar a la Familia Sagrada de esta manera. Piensan que estamos haciendo un comentario político. A veces la política y la fe se mezclan. Pero no se trata sólo de política. Se trata de cómo nos tratamos unos a otros".

***Vero SU***

"Según el reverendo Mozingo, la intención no es provocar polémica, sino acción... e inspirar a la gente a pedir un cambio en políticas migratorias".

El reverendo señala que este es el segundo año consecutivo que hacen esta representación, y que varios miembros de su congregación han escrito cartas a sus representantes, participado en protestas y visitado centros de detención en la frontera entre Estados Unidos y México.

Hay quienes no están de acuerdo, pero respetan otros puntos de vista.

***SOT Gordon Dawson, vecino***

"They're in a position to make the statement that this is what they feel. Whether I agree with it or not. But if this is what they feel needs to be addressed then I'm with them."

"Están en una postura en que afirman que esto es lo que sienten. Aunque esté de acuerdo o no. Pero si sienten que este es un tema que debe abordarse, entonces los apoyo".

Veronica Villafañe, Voz de América, Los Angeles