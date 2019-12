Hambre en Venezuela: secuelas en EEUU

Niños y adolescentes venezolanos son proclives a la depresión, luego de emigrar a Estados Unidos, tras padecer de hambre en su país. Un estudio de la Universidad de Boston revela que estas secuelas son arrastradas por esos menores de edad, en su nueva vida como inmigrantes…

JOSE: Los venezolanos en Estados Unidos son objeto de investigaciones clínicosociales. A través de un estudio de la Universidad de Boston, se entrevistaron 399 menores de edad, entre 10 y 17 años, provenientes de Venezuela y ya instalados en territorio estadounidense. El análisis, realizado con organizaciones a favor de los derechos humanos de esa comunidad, estableció que los entrevistados padecieron de hambre, en Venezuela, de manera frecuente, lo que los hace proclives a un cuadro depresivo…

SOT

Patricia Andrade

Programa Raíces

“Te das cuenta en el estudio como el hambre está conectada con la depresión, el haber pasado hambre en Venezuela, llegar aquí y aunque aquí tienen comida y ya no tienen el problema de la alimentación, arrastran la depresión como consecuencia de haberla tenido en el pasado”.

Patricia Andrade es directora del programa Raíces, que asiste a venezolanos que llegan sin recursos a Estados Unidos. Esta organización trabajó en el informe “Secuelas del hambre en niños venezolanos antes de emigrar a Estados Unidos”, el cual ha demostrado, además, que la incorporación a la sociedad estadounidense refleja una percepción negativa del entorno escolar y discriminación a los encuestados….

SOT

Patricia Andrade

Programa Raíces

“Además tú le sumas el proceso de adaptación en una inmigración, en un país que tu no dominas el idioma, no tienes estabilidad, empiezas un proceso migratorio que no conoces, todo eso, los padres no se dan cuenta de cómo afecta a sus hijos menores”.

El estudio se realizó con familias residentes, en su mayoría, en el estado de Florida.

JOSE PERNALETE, VOZ DE AMERICA, MIAMI

EL MUNDO AL DÍA

Video Package Cut Sheet

STORY NAME: EEUU MENORES HAMBRE VENEZUELA

INTRO TEXT Niños y adolescentes venezolanos son proclives a la depresión, luego de emigrar a Estados Unidos, tras padecer de hambre en su país. Un estudio de la Universidad de Boston revela que estas secuelas son arrastradas por esos menores de edad, en su nueva vida como inmigrantes

INTRO SLUG: Hambre en Venezuela: secuelas en EEUU

LIST NAMES / TIMES:

00:32- 00:48

SOT

Patricia Andrade

Programa Raíces

[[TRT= 1:33]]

[[OUTCUE: ", Voz de America, MIAMI".]]