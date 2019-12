Venezuela: Escasez de gasolina se extiende a Caracas y podría mantenerse por más tiempo

La escasez de combustible, en Venezuela, se extendió hasta Caracas, la capital del país, que había estado exenta de las filas y el racionamiento.

Narración

Víctor trabaja como mototaxista, en Caracas, pero, esta semana, dice que su labor se ha visto complicada por las filas para surtirse de combustible.

SOT

Víctor Quintero, mototaxista

"He pasado por más de 5 estaciones y en todas hay cola. No es habitual que eso pase en Caracas... No deberíamos estar así. Somos un país exportador de petróleo "

Narración

Durante todo 2019, al menos 18 de los 24 estados de Venezuela, han experimentado escasez de gasolina, a pesar de que el país es exportador de petróleo y miembro fundador de la OPEP. Los residentes de Caracas temen que las restricciones para comprar combustible se mantengan por más tiempo.

Sot

Edward García, venezolano

" Recorrimos aproximadamente como unas 6 aproximadamente y el tiempo de espera acá fue como unos 25 minutos. Por lo regular, tratar de, en las estaciones de servicio donde uno ve que hay gasolina, aunque el tanque no esté vacío, echar ¿por qué? Se consiguen muchas estaciones sin poder abastecer

SOT

Marvis Arroyo, venezolano

"Siempre la situación se asimilaba en las ciudades. Pero en Caracas muy poco pasaba. Estoy viendo que aquí en Caracas se está haciendo difícil en varias bombas de la ciudad"

Stand UP Bridge Adriana Núñez Rabascall

Especialistas consultados por la Voz de América advierten que la situación podría empeorar, pues de las 7 refinerías instaladas en el país, sólo 2 están operativas y trabajan al 10 por ciento de su capacidad.

Sot JOSÉ TORO HARDY, EXDIRECTOR DE PDVSA

"El país ha estado dependiendo de tanqueros que vienen de otras partes. Cada vez hay menos tanqueros que quieren venir a Venezuela por el tema de las sanciones y está llegando gasolina probablemente organizado por Rosneft rusa"

Narración

Gobernadores oficialistas de algunos estados de Venezuela dicen que se están tomando las medidas para mejorar el abastecimiento de gasolina. Mientars que la empresa estatal Petróleos de Venezuela no se ha pronunciado sobre la escasez registrada en la capital venezolana

Adriana Núñez Rabascall Voz de América Caracas