Músicos venezolanos se ganan la vida tocando en parques de Bogotá

Intro sugerido: Músicos venezolanos se ganan la vida tocando en las calles de Bogotá, Colombia. Se fueron de Venezuela por la crisis económica y aseguran que, en las vías públicas, recogen el dinero suficiente para pagar arriendo y comida

Narración

Salvador toca el violonchelo 5 horas al día, en espacios públicos de Bogotá.

Salió de Venezuela hace dos años, pues el salario que ganaba en la sinfónica local de su estado no alcanzaba para mantener a su esposa y 3 hijos

Sot

Salvador Maiolino, violonchelista

"No todo el mundo puede con esto. No todo el mundo puede salir a las calles y llegar con los bolsillos llenos a su casa"

Narración

Cuenta que, al llegar a Bogotá, se dedicó a varios oficios diferentes a la música, pero no lograba ganar lo suficiente para pagar el arriendo. Fue así como decidió ir por dinero extra en las calles

Sot

Salvador Maiolino, violonchelista

"Había gente que me decía que buscara trabajo, que buscara oficio, que buscara qué hacer. Mucha gente que te miran de arriba abajo. Es la parte difícil del tema. Que te hace sentir deprimido"

Narración

Según relata, los ingresos que reúne en este recipiente le permitieron abandonar sus otros trabajos para quedarse solo con el violonchelo, ya no en una orquesta, sino en plazas y parques, y ocasionalmente, consigue algún contrato para tocar en un evento.

En otra zona de Bogotá, Lisandro interpreta con su arpa los sonidos del llano venezolano

Sot Lisandro Briceño, Profesor de música

"Cuando comencé a tocar no me sentía muy cómodo. Porque yo di clases. Estudié en un conservatorio bien chévere y la calle es como sinónimo de informalidad"

Narración

Tocaba en un restaurante de la capital colombiana dos días a la semana, pero un aprieto económico lo llevó al paseo donde, hoy, dice sentirse cada vez más a gusto

Sot Lisandro Briceño, Profesor de música

'no podía pagar el arriendo. Se me estaba haciendo todo muy complicado. Estaba ya pensando devolverme y dije : No. Yo no puedo devolver derrotado ¡Jamás! Eso fue lo que me impulsó a tocar así en las calles'

Stand UP Bridge Adriana Núñez Rabascall

700 músicos venezolanos viven en Colombia, 200 de ellos en Bogotá, de acuerdo con cifras de la Fundación para la Integración Musical de Colombia. Para muchos de ellos, la calle no es sólo la fuente de ingresos sino también de reconocimiento

Narración

A este joven de 22 años lo sorprendió el vocalista de la agrupación mexicana Camila mientras cantaba frente a un restaurante y lo invitó a grabar un tema con la banda... Pero, a pesar de ese episodio, sigue intentando llegar a fin de mes con lo que los transeúntes le dan

Sot

ALEX Beja, cantante

"A pesar de que trabajo así de esta forma estoy mejor. Porque puedo conseguir un dinero que sí me sirve. Me rinde. Con 40 mil pesos me puedo meter a un mercado. En cambio en Venezuela obviamente no es así "

Adriana Núñez Rabascall, Voz de América, Bogotá