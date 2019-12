EL MUNDO AL DÍA

Video Package Cut Sheet

STORY NAME: TIROTEO PEARL HARBOR

INTRO TEXT: Un ataque mortal se registró en el astillero naval estadounidense de Pearl Harbor. Esto, 3 días antes de la conmemoración del Día de Recordación de Pearl Harbor, el ataque japonés que dejo a miles de estadounidenses muertos, en 1941. Informa Leonardo Feldman de la Voz de América

INTRO SLUG: Tiroteo en Pearl Harbor

LIST NAMES / TIMES:

0:23- 0:28

Christian Castillo

Testigo

0:28- 0:37

LEONARDO FELDMAN

@VOANOTICIAS

0:37- 0:41

Robert Chadwick

Contralmirante

[[TRT= 1:21 ]]

[[OUTCUE: LF, VOA, WASHINGTON]]

PKG

Un tiroteo dejó 2 muertos y un herido, en el astillero naval de Pearl Harbor, en Hawaíi. Las autoridades revelaron que el pistolero, un marinero, se quitó la vida tras cometer el ataque. Indicaron que las identidades de los fallecidos serán reveladas tras notificarle su muerte a sus parientes más cercanos.

Christian Castillo estaba trabajando en la base cuando ocurrió el tiroteo.

Christian Castillo

Testigo

“Escuché un montón de disparos en el área y mi jefe nos dijo que nos agacháramos”.

LEONARDO FELDMAN

@VOANOTICIAS

“El Contralmirante Robert Chadwick confirmó que las víctimas eran civiles que trabajaban en el astillero naval y reveló lo que significa para aquellos que trabajan ahí”.

Contralmirante Robert Chadwick:

"Generaciones de locales han trabajado en ese astillero, esto es una tragedia para todos aquí".

“Generations of locals have worked in that shipyard, this is a tragedy for everyone here”

Chadwick añadió que el pistolero estaba asignado al submarino USS Columbia, que se encontraba en la base, por mantenimiento rutinario. Indicó también que el motivo del ataque está siendo investigado por varias agencias, incluyendo el servicio de investigación naval.

Las autoridades indican que la persona herida es un hombre que se encuentra en condición estable, en un hospital de Honolulu.

La balacera ocurrió 3 días antes del día Nacional de Recordación de Pearl Harbor, fecha que conmemora el ataque japonés que dejó más de 2.000 estadounidenses muertos. La agresión provocó que Estados Unidos entrara en la segunda guerra mundial. LF,VOA, WASHINGTON