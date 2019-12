EL MUNDO AL DÍA

STORY NAME: Registro de votantes hispanos

La elección presidencial, escaños en la Cámara de Representantes y en el Senado, así como diversas gobernaciones, estarán en la boleta para 2020. Por ello, distintas organizaciones están movilizándose para registrar nuevos votantes y lograr mayor participación cívica en el proceso democrático. Alonso Castillo nos tiene más.

Joel Bravo- Coalición Inmigrantes de la Florida

Janet Hernández- UnidosUS

Sonia Sorrento- Residente de Miami

El centro de investigaciones Pew proyecta que los latinos serán la minoría más grande de votantes habilitados, en los comicios de 2020. Para Joel Bravo, de la Coalición de Inmigrantes de la Florida, cautivar a esos electores es un componente fundamental de la estrategia.

Hemos visto mucha energía en las universidades, y también en localidades como supermercados y lugares en donde la comunidad donde va, nosotros vamos y habláremos con los votantes donde ellos estén.

Por su parte, el grupo UnidosUS, con sede en la capital de la nación, anunció la campaña “Adelante: Moving us forward”, que busca registrar a 120.000 votantes latinos, en distintos estados.

Si nuestra población está registrada, de un 80 al 83% van y vota es un promedio muy alto, el problema para nuestra población es el registro de votantes.

En 2018, esta organización logró registrar a 48.000 votantes nuevos, en Florida, y utilizarán la misma metodología en 13 estados.

Que salgan a votar que no hagan como la última elección que no muy pocos salieron a votar porque no les gustaba ni un partido ni otro.

Según la organización “Voto Latino”, 1 millón de jóvenes hispanos cumple 18 años, cada año, por lo que buscar su participación será crucial.

Se estima que alrededor de 32 millones de hispanos podrán votar y según, la encuestadora “Latino Decisions”, las consecuencias de su participación serán palpables en el proceso electoral estadounidense. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.