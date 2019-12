EL MUNDO AL DÍA

STORY NAME: CHINA Y HONG KONG

INTRO TEXT: Sanciones y nuevas prohibiciones, son emitidas por China, contra Estados Unidos, respecto a Hong Kong, tras la nueva ley firmada por el presidente Trump defendiendo a los manifestantes hongkoneses. Informa Leonardo Feldman de la Voz de América.

INTRO SLUG: China prohíbe buques de EE.UU.

0:17 – 0:29

HUA CHUNYING

Portavoz, Cancillería CHINA

0:29 – 0:39

LEONARDO FELDMAN

@VOANOTICIAS

0:39 – 1:05

Joshua Wong, activista pro democracia

China anunció la prohibición de escala para navíos militares estadounidenses que frecuentaban Hong Kong. La medida sucedes tras la nueva ley firmada por el presidente Trump defendiendo a los manifestantes hongkoneses. Hua Chunying, portavoz de la cancillería china, reveló el anuncio.

HUA CHUNYING

PORTAVOZ

Cancillería CHINA

"En respuesta a las acciones irrazonables de Estados Unidos, el gobierno chino decidió suspender la revisión de los navíos y aviones militares estadounidenses que visitan Hong Kong, con efecto inmediato”.

"In response to the U.S.'s unreasonable actions, the Chinese government has decided to suspend the review of U.S. military maritime vessels and planes visiting Hong Kong with immediate effect.”

LEONARDO FELDMAN

@VOANOTICIAS

“Mientras tanto, activistas proclamados prodemocracia, como Joshua Wong, aplauden la nueva ley estadounidense y urgen al gobierno chino a escuchar sus pedidos”.

Joshua Wong, activista pro democracia

"Con el nuevo consenso bipartidista de los demócratas y los republicanos, y la forma en que la administración y el Congreso de Estados Unidos también respaldan y firman este proyecto de ley, ya transmiten un mensaje claro al gobierno de Beijing: no deben ignorar la voz de los habitantes de Hong Kong. Y la única forma de calmar la situación es reformar la fuerza policial y detener la brutalidad policial. Y es hora de apoyar las elecciones libres de Hong Kong".

"With such new bi-partisan consensus from Democrats and Republicans and how US administration and Congress also endorse and sign this bill already deliver a clear message to Beijing government: they should not ignore the voice of Hongkongers. And the only way to deescalate the situation is to reform the police force and to stop the police brutality. And its time to support Hong Kong free elections."

El gobierno chino también reveló nuevas sanciones contra organizaciones estadounidenses sin fines de lucro, como Human Rights Watch, Freedom House y otros.

HUA CHUNYING

PORTAVOZ, RELACIONES EXTERIORES DE CHINA

"China insta a Estados Unidos a corregir los errores, dejar de interferir y comentar sobre los asuntos internos de China. China tomará las medidas necesarias de acuerdo con el desarrollo de la situación y protegerá firmemente la prosperidad y estabilidad de Hong Kong y nuestra soberanía, seguridad, desarrollo e intereses nacionales".

"China urges the U.S. to correct mistakes, stop interfering and commenting on China's internal affairs. China will take further necessary actions according to the development of the situation and will firmly protect Hong Kong's prosperity and stability and our national sovereignty, security, development and interests."

Esto ocurre en pleno momento de negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos. LF, VOA, WASHINGTON