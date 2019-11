EL MUNDO AL DÍA

INTRO TEXT En Estados Unidos, nuevamente el furor del viernes negro atrajo a millones de compradores a las tiendas. Y de esa euforia no se escapan los hispanos, muchos de ellas hacen turismo en ciudades estadounidenses para aprovechar los descuentos

INTRO SLUG: Hispanos hacen turismo de compras en Viernes Negro

Juan Patrón

Experto mercados digitales

Meri García

Turista

Carlos Ramírez

Turista

JOSE: Los pasillos repletos de compradores en los centros comerciales son un escenario que se repite en cada ciudad de Estados Unidos., durante la fiebre del viernes negro… y son el denominador común en los conglomerados…

Es a partir de esta fecha cuando los comerciantes esperan la mayor temporada de compras en todo el año… y el fenómeno de la comprar en línea esta marcando diferencias entre los distinto tipos de compradores

Juan Patrón

Experto mercados digitales

“Las cifras dicen que cada día aumentan mas las compras por internet… son mas seguras, hay mas garantías de valor, no tienes que salir de tu casa… aunque hay resistencia de la gente que también prefiere ir a un local comercial y medirse una camisa o unos lentes”

La guerra de ofertas parece indetenible a partir de ahora en Estados Unidos… los clientes de pasean entre distintas vitrinas con descuentos llamativos…los hispanos incluso planifican su viaje para aprovechar el viernes negro de compras…de hecho hablamos con expertos en la cacería de ofertas

Meri García

Turista

“Las filas están largas pero lo que me ha gustado es la realidad, porque nosotros somos clientes de las tiendas y a nosotros no nos pueden decir hay no hoy tienen 50% de descuento y sabemos que no es real pero hemos encontrado tiendas que son fieles a lo que están diciendo”

Carlos Ramírez

Turista

“Uno viendo los productos físicamente, uno puede escoger, lo puede probar…

El viernes Negro es determinante para los pequeños y grandes comerciantes y las ventas de este día y las de fin de año marcan la diferencia en su cálculo de ganancia, dicen los expertos.

JOSE PERNALETE VOZ DE AMERICA, MIAMI