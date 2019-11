EL MUNDO AL DÍA

STORY NAME: Ataque Londres

INTRO TEXT: Las autoridades están tratando un apuñalamiento múltiple mortal, en Londres, como un atentado terrorista. El alcalde de la ciudad británica urgió a los ciudadanos a que reporten cualquier actividad sospechosa. Informa Leonardo Feldman

INTRO SLUG: Ataque terrorista en Londres

0:22 - 0:29

Neil Basu

Comisionado adjunto de antiterrorismo

0:29 - 0:35

LEONARDO FELDMAN

@VOANOTICIAS

0:49 - 1:01

SADIQ KHAN

Varias personas fueron apuñaladas, en un ataque terrorista, en el “London Bridge”, según la policía. Sin embargo, aún no se ha revelado el número de víctimas. El alcalde dice que varios sufrieron heridas graves.

El sospechoso del atentado falleció tras ser baleado por efectivos policiale, confirmó el comisionado adjunto de antiterrorismo, Neil Basu.

Neil Basu

Comisionado adjunto de antiterrorismo

"Creemos que un dispositivo que estaba atado al cuerpo del sospechoso es un dispositivo explosivo falso"

“We believe a device that was strapped to the body of the suspect is a hoax explosive device”

LEONARDO FELDMAN

@VOANOTICIAS

“Tras este atentado, las autoridades confirmaron que incrementarán las medidas de seguridad de Londres"

Neil Basu

Comisionado adjunto de antiterrorismo

“La seguridad pública es obviamente nuestra principal prioridad. Aumentaremos las patrullas policiales, tanto en el centro, como en todo Londres”.

“Public safety is obviously our top priority. We will be enhancing police patrols, both in the city, and across London.”

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, puso un tono positivo a lo sucedido.

SADIQ KHAN

Alcalde de Londres

"Lo sorprendente de hoy es que vimos lo peor de la humanidad, pero también vimos la respuesta de los miembros del público, pero también los servicios de emergencia, lo mejor de la humanidad".

“What is amazing about Today is that we saw the worst of humanity but we also saw the response from members of the public, but also emergency services the very best of humanity”.

Khan pidió que los ciudadanos británicos reporten cualquier actividad sospechosa. Aún no se ha pronunciado ningún grupo terrorista, al respecto. Se desconoce si se trata de un ataque aislado. LF, VOA.