Lucha contra contaminación de plomo

STORY NAME: Jueves 11-27-19 Los Angeles envenenamiento plomo - Veronica

Más de 16 comunidades en California ha sido expuestas a contaminación de plomo, causando graves problemas de salud.

Es un problema que legisladoras consideran es un desastre ambiental causado por el hombre.

Verónica Villafañe, de la Voz De América, reporta sobre el problema.

00:22-:29 Cristina García, Asambleísta de Los Ángeles

00:57-1:02 Verónica Villafañe Voz de América Los Angeles

1:14-:20 José Antonio Ramírez, contaminado por plomo

OUTCUE: Verónica Villafañe, Voz de América, Los Angeles

LA CONTAMINACIÓN DE PLOMO EN EL SUELO A CAUSA DE EMISIONES TÓXICAS DE PLANTAS DE RECICLAJE INDUSTRIALES Y DESHECHOS ELECTRÓNICOS SE HA CONVERTIDO EN UN PROBLEMA GLOBAL QUE AFECTA DIRECTAMENTE LA SALUD DE QUIENES SON EXPUESTOS AL PELIGROSO METAL.

ACTIVISTAS ALREDEDOR DEL MUNDO ESTÁN LUCHANDO POR DETENER LA CONTAMINACIÓN Y LIMPIAR COMUNIDADES EXPUESTAS A EMISIONES NOCIVAS.

Cristina García, Asambleísta de Los Ángeles

"Esto se ve en todo california, en todo el país. En realidad hoy tenemos un ejemplo nacional de cómo empezar a traer justicia a las comunidades".

LA ASAMBLEÍSTA ANGELINA CRISTINA GARCÍA CRECIÓ EN UN VECINDARIO CERCA DE UNA FUNDICIÓN DE BATERÍAS DE LA EMPRESA MULTINACIONAL EXIDE, A LA QUE SE LE ATRIBUYE CONTAMINACIÓN DE PLOMO DE POR LO MENOS 10-MIL HOGARES EN EL ÁREA DE LOS ANGELES..... Y UN SINNÚMERO DE PROBLEMAS DE SALUD EN EL ÁREA.

PARA ELLA, LA JUSTICIA LLEGÓ CON LA QUIEBRA Y CIERRE DE ESA PLANTA... Y LA APROBACIÓN DE UNA LEY QUE DESTINARÁ FONDOS A LA LIMPIEZA DE ZONAS PERJUDICADAS, MAYORMENTE LATINAS... Y TOMARA AÑOS EN COMPLETARSE.

Verónica Villafañe, Voz de América Los Angeles

"Se estima que el costo de limpieza de una casa contaminada por plomo es de 20 a 50-mil dolares."

LA PLANTA, QUE SEGÚN INVESTIGADORES ES LA CAUSANTE DE NUMEROSOS PROBLEMAS DE SALUD, ESTÁ EN PROCESO DE DESCONTAMINACIÓN. PERO ESA MEDIDA LLEGA DEMASIADO TARDE PARA RESIDENTES COMO JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ.

José Antonio Ramírez, contaminado por plomo

"Me salió a mi el cancer en la cabeza me operaron me camino la espalda pero la espalda también. Y ahora mi hermana tiene tumores".

LA CONTAMINACIÓN POR PLOMO PUEDE CAUSAR DAÑO PERMANENTE EN EL DESARROLLO DEL CEREBRO Y SISTEMA NERVIOSO DE NIÑOS PEQUEÑOS. EN ADULTOS, PUEDE CAUSAR PROBLEMAS REPRODUCTIVOS, CÁNCER Y OTRAS COMPLICACIONES.

EN ESTADOS UNIDOS, MÁS DE UN MILLÓN DE NIÑOS TIENEN ENVENENAMIENTO POR PLOMO. EN LATINOAMÉRICA, RECIÉN ESTÁ COMENZANDO A MEDIRSE EL IMPACTO DE CONTAMINACIÓN EN NIÑOS Y ADULTOS.

EN LOS ANGELES, VERONICA VILLAFAÑE, VOZ DE AMÉRICA.