SLUG: FUNCIONARIOS NICARAGÜENSES NIEGAN TORTURAS QUE DENUNCIAN ORGANISMOS DE DDHH

Intro: Funcionarios nicaragüenses niegan que las autoridades gubernamentales practican la tortura, como denuncian organizaciones de derechos humanos.

El diputado oficialista Wilfredo Navarro negó que en Nicaragua se practica la tortura. Contrario a las denuncias que han realizado organizaciones como la Comisión Permanente de Derechos Humanos, quienes señalan que agentes policiales han agredido físicamente a opositores del gobierno.

((Sot)) Wilfredo Navarro. Diputado oficialista

“La policía no actúa así, la manipulación mediática que hacen algunos medios de comunicación son los que hacen posibles estas situaciones”.

Navarro, quien hace unos años fue uno de los principales adversarios del gobierno, señaló a los periodistas nicaragüenses de manipular la información para alterar lo que denomina la paz.

((Sot)) Wilfredo Navarro. Diputado oficialista

“Lo que pasa es que ustedes son voceros de la desinformación y lo que andan buscando es que se de una situación como la que se dio el 18 de abril y eso no va a volver a pasar”.

Sin embargo, la Comisión Permanente de Derechos Humanos, una de las organizaciones más antiguas de Nicaragua, señala que la tortura es una práctica común de la policía.

((Sot)) Pablo Cuevas. Comisión Permanente de Derechos Humanos

“Lamentablemente hemos recibido denuncias que la autoridad policial tortura a los que se oponen al gobierno”.

Pablo Cuevas, representante de esta organización no gubernamental, denuncia que este lunes una familia fue obligada por agentes policiales a comprometerse a no molestar a los simpatizantes del gobierno y no alterar lo que el oficialismo considera “la paz”.

((Sot)) Pablo Cuevas. Comisión Permanente de Derechos Humanos

“Esta familia fue obligada a grabar un video donde se compromete a no molestar al gobierno. Es una clara violación a sus derechos humanos”.

Un informe de el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destacó que opositores del gobierno han sido objetos de malos tratos por parte de las autoridades nicaragüenses.