STORY NAME: Acto Campaña Trump Florida

La investigación del juicio político es una farsa y no va a prosperar. Así lo aseguró Donald Trump, que participó en un acto de campaña, anoche en Florida, acompañado por el vicepresidente Mike Pence. Esta fue su primera intervención en Florida tras fijar su residencia en ese estado.

Donald Trump

Presidente de Estados Unidos

Pedro Barrios

Seguidor de Donald Trump

Antoni Belchi

Voz de América - Miami

OFF:

El presidente Donald Trump se dio anoche un auténtico baño de masas, en Sunrise, al norte de Miami (¿Está en Miami o fuera? si está fuera es al norte, si está dentro es en el norte). Ante un recinto lleno de seguidores republicanos, el jefe del ejecutivo volvió a hostigar a la comisión de asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes, que anunció que continuará con la investigación del juicio político.

Trump insistió en que su conversación telefónica con el presidente de Ucrania fue “perfecta”, por lo que no hay motivo para un juicio político.

SOT: Donald Trump, presidente de Estados Unidos (15 seg)

“But when I have a perfect phone call, with all of the horrible things that they’ve done, with the President of Ukraine, they try to claim that it’s an impeachable offense”

TRADUCCIÓN

“Pero cuando tengo una llamada telefónica perfecta, con todas las cosas horribles que ellos han hecho, con el presidente de Ucrania, ellos pretenden que eso sea la base para un juicio político”.

OFF:

Trump, que viajaba a Florida por primera vez tras cambiar su residencia de Nueva York a este estado, aprovechó también para mostrar su apoyo a los pueblos de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Y aseguró que Estados Unidos nunca será un país socialista.

SOT: Donald Trump, presidente de Estados Unidos (12 sec)

“To those who are trying to impose the horrors of socialism on our country, I say again tonight: America will never be a socialist country. Never”

TRADUCCIÓN

“Para aquellos que están tratando de imponer los horrores del socialism en nuestro país, digo esta noche de nuevo: Estados Unidos nunca será un país socialista. Nunca”

OFF: Entre el público, había un gran número de latinos, que mostraron su apoyo a la políticas de Trump, especialmente para reducir al máximo la inmigración ilegal procedente de América Latina y la construcción de un muro en la frontera con México.

SOT: Pedro Barrios, seguidor republicano (11 seg)

“Él solamente solo está protegiendo a este país. No es política dura, solo está protegiendo nuestros intereses como americanos, tenemos que proteger nuestro país para después ayudar a los otros países”

ON CAM:

Tras el evento político, el presidente Trump se dirigió a su residencia de Mar-a-Lago donde está previsto que pasé el día de Acción de Gracias junto a su familia.

ANTONI BELCHI, VOZ DE AMÉRICA, MIAMI