INTRO SLUG: El aporte indígena a la cena de Acción de Gracias

LIST NAMES / TIMES: 03:34

00:25 – 00:38

SOT

Rene Gokey

Directora educativa

01:39 – 01:53

Cristina Caicedo Smit

Voz de América- Washington

02:14 – 02:33

Freddie Buttery

Chef Museo Nacional Indígena Americano

[[TRT: 03:34]]

[[OUTCUE:.. Cristina Caicedo Smit, Voz de América Washington.]]

((INTRODUCCION))

Algunos expertos señalan que las reconstrucciones de la primera cena de Acción de Gracias tienden a dejar de lado un componente vital de este encuentro: los inmensos aportes culturales de los Wampanoag, primera comunidad indígena que recibió a los peregrinos y que, a través de su alianza diplomática y cultural sentaron las bases de lo que conocemos ahora como Estados Unidos.

((NARRACION))

397 años han transcurrido desde que un grupo de peregrinos llegaron en la embarcación Mayflower, a tierra americana. Algunos de ellos con el propósito de profesar su fe libremente y otros, con ansia de explotar los recursos naturales y comercializarlos.

Sin embargo, desconocían que, en esa tierra, una comunidad indígena había regido por miles de años, los Wampanoag.

SOT

Rene Gokey

Museo Nacional del indígena americano

“Por lo tanto, es realmente importante trabajar contra la desinformación y los estereotipos acerca de que los indígenas estadounidenses no forman parte del tejido cultural del país en el que vivimos en este momento".

((“So it's really important to work against the misinformation and stereotypes about American Indians not being part of the fabric of American culture today.”))

Rene Gokey, coordinadora educativa del Museo Nacional del Indígena americano, indica que la comunidad Wampanoag les enseñó, a los peregrinos, las bases de las instituciones políticas y a cultivar la tierra para sobrevivir.

SOT

Rene Gokey

Museo Nacional del indígena americano

"Bueno, para comenzar, los pueblos nativos a menudo tenían diferentes tipos de gobierno, de los que los colonos aprendieron".

((“Well to begin native peoples often had representative types of governments so settlers learned about those styles of government and representation.”))

Según los historiadores, el primer año de los peregrinos y colonos, en el continente americano, fue extremadamente difícil. No conocían el clima y era muy tarde en el año para cultivar, muchos de ellos fallecieron de hambre y frio.

Fue la iniciativa de un miembro de la tribu Wampanoag la que logró que ambas comunidades se ayudarán, una ofreció apoyo en la agricultura y la otra en defensa y armas.

SOT

Rene Gokey

Museo Nacional del indígena americano

“Es importante saber que los Wampanoag firmaron un acuerdo con el gobernador inglés en ese momento, John Carver. Firmaron un tratado de paz para protegerse mutuamente en tiempos de guerra".

((So it's important to know that the Wampanoag actually went along with English governor at the time John Carver.They signed a treaty for mutual peace and. To protect each other in times of war.So there was diplomacy happening.”))

STAND UP

La celebración del día de acción de gracias, en Estados Unidos, va más allá de una reunión amistosa de dos grupos dispares que comparten una comida. En realidad, este encuentro es el primera alianza política y diplomática entre los peregrinos y los indígenas de unas tierras que aún no eran país.

Los europeos ya tenían como tradición festejar el final de la cosecha y, como era el primer año que lo hacían de una manera exitosa, los Wampanoag se unieron a la celebración y fue allí donde cada una de las comunidades aportó su tradición culinaria.

SOT

Freddie Buttery

Chef Museo Nacional del indígena americano

“El método de las tres hermanas trata sobre el maíz, frijoles y la calabaza. Primero se planta el maíz, se permite que crezca y luego se plantan los frijoles que son ricos en nitrógeno. Y eso es un automático fertilizante. La planta de maíz crece y el frijol se enrolla y luego se siembra la calabaza”.

((“So the three sisters are about it's about corn, beans and squash and when people plant the corn first they allow the stock to grow and then they plant the bean. Beans are high in nitrogen. So it's like an automatic fertilizer. So the corn stock grows and the bean wraps around and then they plant squash.”))

Según el chef Freddie Buttery, del Museo Nacional del indígena americano, las tres hermanas son los tres cultivos agrícolas principales de varios grupos indígenas en el continente americano.

Parte de su labor como chef es enseñar, a las nuevas generaciones, los aportes gastronómicos de la comunidad indígena. Por eso creó una ensalada en base a estos tres alimentos, que se sirve en el museo en Washington.

SOT

Freddie Buttery

Chef Museo Nacional del indígena americano

“Creo que tiene mucho significado, sobre todo para esta época del año. No solo simboliza la capacidad de vivir, creo que eso es lo que realmente representan las tres hermanas y honestamente te puedo decir que es en el único momento que estas tres hermanas se ayudan”.

((“And I think it symbolizes a lot. As far as this type of time of year symbols it symbolizes just the ability to live you know and I think that is what the three cities represent. And I can honestly tell you it's the only time the three sisters help each other out.”))

((NARRACION))

Ese primer encuentro, en 1621, para compartir alimentos y alianzas diplomáticas, no se repitió. 250 años después, el presidente Abraham Lincoln lo declaró día festivo nacional, para dar gracias y sanar las heridas de la guerra civil en el país.

Cristina Caicedo Smit, Voz de América Washington.