EL MUNDO AL DÍA

Video Package Cut Sheet

STORY NAME: ONU REPORTE

INTRO TEXT: Nuevo reporte de la ONU emite advertencias relacionadas al cambio climático tras revelar resultados mundiales. Informa Leonardo Feldman de la Voz de América.

INTRO SLUG: ONU revela reporte climático

LIST NAMES / TIMES:

0:17- 0:22

John Christensen

Autor principal del reporte

0:33 - 0:43

LEONARDO FELDMAN

@VOANOTICIAS

0:43 -1:01

Inger Andersen

Directora del programa ambiental de la ONU

[[TRT=1 :25 ]]

[[OUTCUE: LF, VOA, WASHINGTON .]]

INTRO: Nuevo reporte de la ONU emite advertencias relacionadas al cambio climático tras revelar resultados mundiales. Informa Leonardo Feldman

SLUG: ONU revela reporte climático

PKG

Un nuevo reporte de las Naciones Unidas revela que los países no están haciendo lo suficiente para evitar que las temperaturas, a nivel mundial, lleguen a niveles catastróficos. El autor principal del reporte, John Christensen, presentó las medidas que él cree que se deben tomar.

John Christensen

Autor principal del reporte

"Estamos hablando de algo en que, hablamos ahora sobre el cambio transformacional, los cambios incrementales simplemente no lo lograrán. Y creo que es un punto importante: realmente necesitamos transformar las sociedades, en estos 10 años".

"We are talking about something where we talk about transformational change now, incremental changes will simply not make it. And I think that's an important point to make: we really need to transform societies in these 10 years."

Uno de los puntos más preocupantes, según Christensen, es el incremento de emisiones de dióxido de carbono.

John Christensen

Autor principal del reporte

"Las emisiones de CO2 han aumentado en el último año en un dos por ciento, entonces eso está por encima del promedio de los últimos diez años. Por lo tanto, ha comenzado a aumentar nuevamente y no se ve muy bien".

"The CO2 emissions have been going up the last year by two per cent, so that's actually above the average of the last ten years. So it's started to increase again and it doesn't look too good."

LEONARDO FELDMAN

@VOANOTICIAS

“Durante la revelación del reporte, Inger Andersen, directora del programa ambiental de la ONU, habló sobre aquellos que aún están siguiendo las reglas del acuerdo climático de París”.

Inger Andersen

Directora del programa ambiental de la ONU

"En París, tenemos 10 estados que han declarado que todavía siguen en el acuerdo, tenemos cerca de 300 ciudades que han declarado que tambien siguen, hay grupos religiosos, tribus e instituciones culturales y negocios, así que esto es una realidad. Nosotros tenemos que aceptar que hay opiniones políticas en Estados Unidos, sobre esto, sin embargo, la ciencia sí habla ".

"On Paris, we have 10 States that have declared they're still in, we have nearly 300 cities that have declared they're still in, you have faith groups, tribes and cultural institutions and businesses, so this is a reality. We have to accept that there are political views in the United States on this, however the science does speak."

Estados Unidos comenzó su proceso de salida del pacto climático de París, el 4 de noviembre de este año. El presidente Trump se pronunció recientemente sobre el acuerdo en un tuit.

Tuit de Donald Trump

“El gravemente dañado Acuerdo Climático de París protege a los contaminadores, perjudica a los estadounidenses y cuesta una fortuna. ¡NO MIENTRAS YO ESTÉ DE GUARDIA!”

“The badly flawed Paris Climate Agreement protects the polluters, hurts Americans, and cost a fortune. NOT ON MY WATCH!”

LF, VOA, WASHINGTON