Venezuela tiene la tasa de suicidios más alta de Latinoamérica

EL MUNDO AL DÍA

Video Package Cut Sheet STORY NAME: ALERTA ANTE SUICIDIOS EN VENEZUELA INTRO TEXT: Venezuela es el país de América Latina con la tasa de suicidio más alta, según el Observatorio Venezolano de Violencia. La organización advierte que ha habido un aumento en los casos registrados producto de la crisis económica LIST NAMES / TIMES: 02:06 Slug. ALERTA ANTE SUICIDIOS EN VENEZUELA 00:21 –00:33 Luis Madrid, psiquiatra 00:46 – 00:53 Luis Madrid, psiquiatra 00:53 – 01:03 Adriana Núñez Rabascall Voz de América- Caracas @VOANoticias 01:03 – 01:08 Luis Madrid, psiquiatra 01:13 – 01:20 José Manuel Brito, psiquiatra [[TRT= 02:06]] [[OUTCUE: sientan deseos suicidas. , Adriana Núñez Rabascall Voz de América, Caracas..]]

Libreto

El Observatorio Venezolano de Violencia indicó en un informe que la tasa de suicidios en Venezuela pasó de 4 por cada 100 mil habitantes, en 2012, a 19 este año. Este psiquiatra advierte que el venezolano promedio está experimentando sentimientos de desesperanza, ante las carencias económicas

Sot LUIS MADRID, psiquiatra

"La primera causa es el desempleo y la situación económica del país. Eso produce situación de incertidumbre, desesperanza ansiedad. La gente deja de dormir. Ver tus hijos llorar porque no tienen que comer. Ver tus hijos mal vestidos. No puedes enviarlos al colegio. Ver niños que tienen que estar cambiándose de colegio constatemente porque en el que está no lo puedes pagar. Que tu familia se fragmentó. Que tenga que emigrar por razones económicas"

Narración

El especialista alerta que la población con trastornos mentales es la más propensa a tomar la decisión de quitarse la vida, pues los tratamientos antisicóticos y antidepresivos escasean en Venezuela. De 12 fármacos comúnmente recetados, sólo 3 están disponibles

SOT

Luis Madrid, psiquiatra

"Comienzan a bajar las dosis y a estirar la cajita de pastillas y los fármacos no funcionan de esa manera. Al bajar las dosis, es una de als causas por las que las gentes empieza a pensar ideas de suicidio"

Narración

El siquiatra Luis Madrid pone el resaltador en las personas mayores de 65 años que, a su juicio, experimentan sensación de abandono, por la emigración de sus parientes

Sot Luis Madrid, psiquiatra

"Esa población se ha multiplicado por 4 el riesgo de cometer suicidio, porque son personas que están solas. No consiguen sus medicamentos. Sus familiares están fuera y no hallan como comunicarse"

Narración

Los especialistas dicen que estas ideas suicidas pueden detenerse con el apoyo de la comunidad

SOT

JUAN Manuel Brito, psiquiatra

"Abrirse a buscar yuda profesional, de sus amistades. De su familia. De grupos de apoyo"

Narración

La Federación de Psicólogos de Venezuela tiene disponible una línea de ayuda telefónica gratuita y confidencial, para atender a quienes sientan deseos suicidas.

Adriana Núñez Rabascall Voz de América Caracas