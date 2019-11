Trump y Hong Kong

EL MUNDO AL DÍA

INTRO TEXT: Las negociaciones entre China y Estados Unidos estarían poniendo en riesgo la firma presidencial de una ley clave de Hong Kong recién aprobada por el Congreso. Informa Leonardo Feldman de la Voz de América

Calvin Sze To, candidato pro China

Cathy Yau, candidata declarada pro democracia

INTRO: Las negociaciones comerciales, entre China y Estados Unidos, estarían poniendo en riesgo la promulgación de una ley clave sobre Hong Kong, recién aprobada por el Congreso. Informa Leonardo Feldman

Mientras las manifestaciones en Hong Kong continúan, el presidente Donald Trump afirmó su apoyo por la democracia en esa isla. Sin embargo, en una entrevista en Fox and Friends, de Fox News, el mandatario indicó que firmar una propuesta de ley sobre Hong Kong, ya aprobada por el Congreso, podría poner en riesgo sus negociaciones comerciales con China. La propuesta de ley le quitaría el estatus de preferencia comercial a Hong Kong si China le quita las libertades a Hong Kong.

"Si no fuera por mí, Hong Kong habría sido aniquilado en 14 minutos. Él tiene un millón de soldados parados fuera de Hong Kong que no entran porque le pedí por favor que no haga eso, estarías cometiendo un gran error ".

“If it weren’t for me Hong Kong would have been obliterated in 14 minutes. He’s got a million soldiers standing outside of Hong Kong that aren’t going only because I asked him please don’t do that, you’ll be making a big mistake”.

Este fin de semana, se llevarán a cabo elecciones locales en Hong Kong. Chris Tang Ping-keung, Comisionado de la Policía de Hong Kong, reveló los preparativos.

Chris Tang Ping-keung, Comisionado de la Policía de Hong Kong

"Creo que, en primer lugar, la violencia puede desalentar a las personas de votar, pero al tener suficiente presencia policial, estamos allí para garantizar la seguridad de los votantes, por lo que estamos allí para garantizar la seguridad. Esa es la razón por la que apelo a la no violencia ese día. Si hay violencia, la trataremos de inmediato sin dudarlo ".

"I think first of all, violence may deter people to vote but by having sufficient police presence, we are there to ensure the safety of the voters, so we are there to ensure safety. So that's the reason why I appeal (for) no violence on that day. If there's any violence, we will deal with it immediately without any hesitation."

Calvin Sze To es un candidato pro China, quien da su perspectiva de lo que está en juego en las votaciones.

Calvin Sze To, candidato pro China

"Esta vez la elección puede mostrar al público y a otros países lo que Hong Kong la gente piensa. ¿Queremos tener una sociedad estable en Hong Kong o continuar haciendo un desastre en Hong Kong?

" This time the election can show to the public and other countries that what Hong Kong people think. (Do) We want to have a stable society in Hong Kong or to continue to make a mess in Hong Kong?"

Mientras tanto, Cathy Yau es una expolicía y candidata, que se declara prodemocracia.

Cathy Yau, candidata declarada pro democracia

"No puedo aceptar el hecho de que se disparen gases lacrimógenos en todas partes y la brutalidad policial se está volviendo más grave. Creo que tenía razón en irme, y ya no me siento mal por lo que le sucedió a la organización para la que trabajé antes".

"I can't accept the fact that tear gas is fired everywhere and police brutality is getting more serious. I think that I was right to leave, and I no longer feel bad about what has happened to the organisation I worked for before”.

La Corte Suprema de Hong Kong permitirá una ley temporal prohibiendo mascaras por 7 días. Esto, después que la misma dictaminará que la ley permanente es inconstitucional. LF, VOA, Washington