La juventud de la economía

((INTRO SUGERIDO))

El talento joven altamente calificado alimenta el crecimiento económico. Expertos opinan que posibilitar el trabajo de esta población, en Estados Unidos, puede garantizar que el país sea primero en innovación. La historia la tiene Laura Sepúlveda de la Voz de América desde Nueva York.

((OFF))

Como un factor desmotivador, ven analistas de Mercatus Center, las reformas para las solicitudes de visa que permiten trabajar dentro de Estados Unidos. Daniel Griswold investigador senior, en entrevista vía Skype, señaló tener preocupación pues considera que esto podría reducir la mano de obra joven altamente calificada.

Daniel Griswold

Mercatus Center, Universidad George Mason

“Our most recent study shows that other countries that are compiting with the Unites States for talent, Australia, Canada, the UK, they have more liberal acompodating policies when it comes to high skilled workers, so their equivalent to de H1b visa they have lower fees, lower wait times”.

VOZ DE HOMBRE

"Nuestro estudio más reciente muestra que otros países que están compitiendo por talento, con Estados Unidos, Australia, Canadá, el Reino Unido, tienen políticas más liberales en lo que respecta a los trabajadores altamente calificados, por lo que su equivalente a la visa H1b es de costo más bajo y menor tiempo de espera".

((OFF))

Una investigación de National Foundation for American Policy develó en 2008 que “las compañías de tecnología crean cinco nuevos empleos domésticos por cada visa H-1B que patrocinan con éxito”.

((Standup))

La Organización Internacional del Trabajo señaló, en agosto, que en América Latina hay “10 millones de jóvenes entre 15 y 24 años de edad que buscan incorporarse a los mercados de trabajo pero no consiguen una oportunidad”, lo que según expertos causa el efecto de cerebros fugados, y aunque son importantes para la economía de paises como Estados Unidos, Griswold califica que aquí ya existe un potencial aún más fuerte.

Daniel Griswold

Mercatus Center, Universidad George Mason

“The Daca young people, Differed Action for Childhood Arrivals, they are the perfect immigrant cohort, they have already lived in the country for most of their lives, they are fluent in English, all of them have completed highschool, many of them are in collegue or are graduated of collegue”.

VOZ DE HOMBRE

“Los jóvenes de Daca, Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, son de hecho inmigrantes perfectos, ya han vivido en el país la mayor parte de sus vidas, hablan inglés con fluidez, todos han completado la escuela secundaria, muchos de ellos están en la universidad o se han graduado”.

((OFF))

Mientras expertos y empresas encuentran beneficios en esta población, la ley estadounidense continua avanzando en adecuación para estas visas especializadas.

Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.