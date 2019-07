"Érase una vez": récord para Tarantino

ONCE UPON A TIME

"Once Upon a Time in Hollywood", de Quentin Tarantino, sigue esta semana con buenos números en la taquilla nacional tras su reciente estreno.

La película de Tarantino sobre Hollywood abrió con $ 40 millones y también obtuvo un récord de apertura para el director, acumulando casi $ 17 millones el pasado viernes.

LION KING

"Once Upon a Time in Hollywood" está en el segundo lugar detrás de "The Lion King", que recaudó otros $ 75,5 millones.

La nueva versión de Jon Favreau del clásico animado ha generado $ 350 millones en la taquilla nacional, lo que lo convierte en el cuarto estreno más grande del año después de 11 días en los cines.

En el extranjero, "El Rey León" ha ganado $ 612 millones. A escala mundial $ 963 millones proyectados para el martes 30 de julio.

"Once Upon a Time in Hollywood", el noveno largometraje de Tarantino y el primero realizado sin la ayuda del productor Harvey Weinstein, costó $ 90 millones. Con DiCaprio y Pitt como un actor y su doble de acrobacias que se esfuerzan por encontrar su lugar en el mundo del espectáculo.

SPIDER-MAN

"Spider-Man: Far From Home" de Sony se ubicó en el número 3, agregando $ 12,2 millones. Después de cuatro semanas en los cines, la aventura de superhéroes ha recaudado $ 344 millones.

TOY STORY 4

En cuarto lugar, "Toy Story 4" de Disney generó $ 10 millones aumentando los ingresos de América del Norte a $ 395 millones. La película animada recaudó $ 19 millones el pasado fin de semana en la taquilla internacional, llevando las ventas de boletos a $ 522 millones en el extranjero y $ 918 millones en todo el mundo.

CRAWL

La cinta de suspenso de Paramount, "Crawl", quedó en quinto lugar con $ 4 millones para un total nacional de $ 31 millones.

GIRLS LIKE YOU

Y esta semana Maroon 5 con Cardi B están en el primer lugar de la cartelera adulto contemporáneo con el tema "Girls like you".